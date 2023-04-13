Войти
ТАСС

В МГУ открылся центр управления полетами малых спутников

365
0
0
Вид на главное здание МГУ им. М.В. Ломоносова
Вид на главное здание МГУ им. М.В. Ломоносова
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Центр открылся на базе НИИ ядерной физики

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Центр управления полетами малых спутников (наноспутников, кубсатов) открылся в День космонавтики в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова. Об этом сообщила в среду пресс-служба вуза.

Центр открылся на базе НИИ ядерной физики МГУ в рамках проектов "Созвездие-270" и "Space- " при поддержке Фонда содействия инновациям и междисциплинарной научно-образовательной школы МГУ "Фундаментальные и прикладные космические исследования".

"Запуск центра даст нам возможность принимать целевую информацию от аппаратов и управлять ими, что крайне важно для мониторинга и прогнозирования космической погоды, а также решения ряда астрофизических научных задач. Центр управления полетами позволяет расширить образовательную программу подготовки специалистов и создать космический практикум, в котором студенты будут учиться работать с настоящими космическими аппаратами", - приводит пресс-служба вуза слова куратора проекта "Созвездие-270" и заместителя директора НИИЯФ МГУ Владислава Оседло.

Основная цель проекта "Созвездие-270" - прием научных данных и телеметрии с космических аппаратов типа CubeSat, а также управление ими при помощи наземных приемных станций, уточнили в МГУ.

"Приемные станции с антенной, передатчиком и терминалом подключены в сеть через интернет. Из Центра управления полетами операторы имеют удаленный доступ к этим станциям и при помощи специальных программ передают команды для управления космическими аппаратами", - говорится в сообщении.

Реализация проекта "Созвездие-270" позволит ученым разработать аппаратуру для мониторинга быстрых вариаций потоков частиц и квантов в околоземном пространстве и расширить возможности для наблюдений за такими явлениями, как гамма-всплески из атмосферы Земли. Сегодня на орбите находятся семь космических аппаратов, созданием которых занимались ученые МГУ, еще шесть готовятся к запуску. В планах - создание космической группировки, состоящей из десятков наноспутников. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
Наноиндустрия
Ядерный щит
Похожие новости
14.03.2017
Догнать гиперзвук. Китай ускоряет создание "армии будущего"
10.08.2016
Инвестиции в ключевой актив: лучшие технические вузы страны приняли на учебу полсотни будущих сотрудников РКС
25.11.2015
Отказаться от принципа двойного сокращения
27.11.2013
"Государственно-частное партнерство в сфере стрелкового вооружения"
27.03.2013
На сильных не нападают
28.12.2010
Марс-500: готовится высадка на марсодром
19.02.2008
В армии и на флоте: Непобедимая и инновационная. Неделя цвета "хаки"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.04 10:44
От сельского хозяйства до освоения космоса – роль Беларуси в обеспечение безопасности Союзного государства
  • 13.04 10:44
  • 1
Глава Минцифры: единый реестр военнообязанных позволит свести число проблем к нулю
  • 13.04 10:15
  • 5
Нехватка двигателей ВК-2500 для производства вертолётов в России
  • 13.04 09:39
  • 48023
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.04 07:40
  • 4
От "Дикобраза" до "Арены". Как работает активная защита российских танков
  • 13.04 06:21
  • 1
В США рассказали о «еще одном препятствии» для российского «Адмирала Кузнецова»
  • 13.04 01:32
  • 1
Испания поставила Украине противокорабельные ракеты Harpoon
  • 12.04 19:29
  • 44
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 12.04 19:05
  • 2441
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.04 18:22
  • 1
"И тут начинается возня…" Военный эксперт сравнил ПТРК "Корнет" и Javelin
  • 12.04 18:13
  • 2
В России рассказали о пяти зонах ПВО Украины
  • 12.04 18:05
  • 1
Правительство представило президенту соглашение о создании объединенной системы ПВО России и Киргизии
  • 12.04 17:54
  • 4
Из документов Пентагона стало известно, сколько еще протянет украинская ПВО
  • 12.04 17:50
  • 1
В Болгарии ведут переговоры о передаче Украине МиГ-29 при условии получения вместо них новых самолетов
  • 12.04 17:45
  • 1
Северная Ирландия станет "поучительным примером" для переговоров по Украине