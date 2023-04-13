В МГУ открылся центр управления полетами малых спутников

Центр открылся на базе НИИ ядерной физики

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Центр управления полетами малых спутников (наноспутников, кубсатов) открылся в День космонавтики в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова. Об этом сообщила в среду пресс-служба вуза.

Центр открылся на базе НИИ ядерной физики МГУ в рамках проектов "Созвездие-270" и "Space- " при поддержке Фонда содействия инновациям и междисциплинарной научно-образовательной школы МГУ "Фундаментальные и прикладные космические исследования".

"Запуск центра даст нам возможность принимать целевую информацию от аппаратов и управлять ими, что крайне важно для мониторинга и прогнозирования космической погоды, а также решения ряда астрофизических научных задач. Центр управления полетами позволяет расширить образовательную программу подготовки специалистов и создать космический практикум, в котором студенты будут учиться работать с настоящими космическими аппаратами", - приводит пресс-служба вуза слова куратора проекта "Созвездие-270" и заместителя директора НИИЯФ МГУ Владислава Оседло.

Основная цель проекта "Созвездие-270" - прием научных данных и телеметрии с космических аппаратов типа CubeSat, а также управление ими при помощи наземных приемных станций, уточнили в МГУ.

"Приемные станции с антенной, передатчиком и терминалом подключены в сеть через интернет. Из Центра управления полетами операторы имеют удаленный доступ к этим станциям и при помощи специальных программ передают команды для управления космическими аппаратами", - говорится в сообщении.

Реализация проекта "Созвездие-270" позволит ученым разработать аппаратуру для мониторинга быстрых вариаций потоков частиц и квантов в околоземном пространстве и расширить возможности для наблюдений за такими явлениями, как гамма-всплески из атмосферы Земли. Сегодня на орбите находятся семь космических аппаратов, созданием которых занимались ученые МГУ, еще шесть готовятся к запуску. В планах - создание космической группировки, состоящей из десятков наноспутников.