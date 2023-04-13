Остин обсудил со Шмыгалем поставки Украине систем ПВО и подготовку военных

По словам пресс-секретаря Минобороны Соединенных Штатов Патрика Райдера, стороны "обсудили поддержку, которую США оказывают Украине"

ВАШИНГТОН, 12 апреля. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин обсудил в среду с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем военную помощь, связанную со средствами противовоздушной обороны и артиллерией, а также вопросы подготовки украинских военных.

Об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Минобороны США Патрика Райдера по итогам их переговоров в Пентагоне.

По его словам, Остин и Шмыгаль "обсудили поддержку, которую США оказывают Украине", в частности "приоритеты помощи в сфере безопасности, такие как ПВО и артиллерия, а также подготовку Вооруженных сил Украины".

Министр обороны и премьер "также согласились с важностью обеспечения подотчетности в отношении помощи [США] в сфере безопасности". Остин рассказал Шмыгалю о "ключевых вопросах следующего заседания" контактной группы западных стран по оказанию военной помощи Киеву, которое пройдет 21 апреля.