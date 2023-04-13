Путин присвоил космонавту Петру Дуброву звание Героя России

Тем же указом Дуброву присвоено почетное звание "Летчик-космонавт Российской Федерации"

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин присвоил своим указом звание Героя России и почетное звание "Летчик-космонавт Российской Федерации" космонавту Петру Дуброву, соответствующий документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Дуброву Петру Валерьевичу - космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина", Московская область", - говорится в указе.

Тем же указом Дуброву присвоено почетное звание "Летчик-космонавт Российской Федерации".

Дубров - 125-й космонавт России (СССР). 9 апреля 2021 года в 10:42 мск стартовал с площадки №31 космодрома Байконур в качестве бортинженера №1 экипажа космического корабля "Союз МС-18" и экипажа Международной космической станции по программе МКС-64/65/66 основных космических экспедиций. Вернулся на Землю на корабле "Союз МС-19" 30 марта 2022 года. Установил рекорд по длительности одного космического полета по программе МКС среди россиян - 355 суток (с 9 апреля 2021 года по 30 марта 2022 года). Космонавт принимал участие в съемках фильма "Вызов".