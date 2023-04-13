Президент Чехии обсудил с Генштабом ВС возможность оказания военной помощи Украине

Петр Павел ранее сообщил, что получил приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить Киев

ПРАГА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент Чехии Петр Павел посетил в среду генеральный штаб национальных ВС, где обсудил перспективы развития армии и возможность дальнейшего оказания республикой военной помощи Украине. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

"Главное, зачем я приехал [в Генштаб], - это получить информацию о состоянии армии, процессе ее модернизации, реализуемых и готовящихся проектах, а также об их финансировании и ситуации с безопасностью с учетом запланированного и готовящегося [моего] визита на Украину", - привело агентство слова президента.

Павел обсудил с руководством Генштаба потребности Украины в военной помощи и что ей может предоставить Чехия. "[Речь шла о том] чем мы поможем [Украине] с точки зрения [предоставления] материалов, техники и, например, обучения украинских военнослужащих", - сказал президент.

Павел ранее проинформировал, что получил приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить Киев. В столицу Украины он планирует осуществить визит в апреле совместно с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.