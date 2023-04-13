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ТАСС

Украинские экипажи пройдут обучение на испанских танках Leopard в Латвии

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Источник изображения: topwar.ru

Министр обороны Испании Маргарита Роблес ранее сообщила, что шесть испанских танков Leopard будут доставлены на Украину до конца апреля

МАДРИД, 12 апреля. /ТАСС/. Экипажи с Украины будут проходить обучение на танках Leopard из Испании на полигонах Латвии. Об этом сообщил в среду министр обороны Украины Алексей Резников на совместной пресс-конференции со своей испанской коллегой Маргаритой Роблес.

"Я, наверное, имею право раскрыть небольшую тайну, - сказал он, вспоминая историю создания так называемой танковой коалиции. - В то время Германия еще не дала согласия на передачу Украине своих танков Leopard, не была готова политически. Но уже тогда у нас с госпожой Маргаритой зародилась мысль использовать Leopard, которые принадлежат Испании, на полигонах в дружественной Латвии для подготовки наших танковых экипажей".

Ранее Роблес заявила, что шесть испанских танков Leopard, как ожидается, будут доставлены на Украину до конца текущего месяца. По ее словам, испанские власти также направят Киеву 20 бронетранспортеров. 

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Страны
Германия
Испания
Латвия
Украина
Продукция
Leopard-2
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