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ТАСС

Рабочая группа по СВО предложила штрафовать сотрудников МО РФ за срыв гособоронзаказа

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Источник изображения: Вадим Савицкий/ Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Штрафы составят от 30 000 до 50 000 рублей за каждое нарушение

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Рабочая группа по вопросам спецоперации (СВО) отправила на отзыв в кабмин законопроект, который предусматривает введение административной ответственности за срыв и нарушение условий гособоронзаказа для военных представителей и должностных лиц Минобороны РФ. Об этом в среду сообщает Telegram-канал группы.

"В случае невыполнения гособоронзаказа в отношении должностных лиц предприятия-исполнителя предусмотрена уголовная ответственность. В то же время представителям Минобороны грозит только дисциплинарное взыскание, - отметил глава подгруппы по вопросам мобилизационной подготовки в сфере экономики Владимир Гутенев, слова которого цитирует Telegram-канал. Проектом предлагается распространить административную ответственность за нарушение сроков и порядка осуществления контроля качества и приемки военной продукции на военных представителей и должностных лиц Министерства обороны. Штрафы составят от 30 000 до 50 000 рублей за каждое нарушение. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Гутенёв Владимир
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