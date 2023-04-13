Группа Leonardo поставила ВМС США 41-й вертолет TH-73A "Трешер"

ЦАМТО, 12 апреля. Группа Leonardo сообщила о поставке командованию ВМС США 41-го учебно-тренировочного вертолета TH-73A "Трешер".

Как сообщает Jane's Defence Weekly, Leonardo собирает три-четыре вертолета TH-73A в месяц на предприятии в Филадельфии (шт.Пенсильвания). 41-й вертолет был передан заказчику 4 апреля. Всего ВМС США заказали 130 ед. TH-73A "Трешер", поставки которых должны завершиться в 2025 году.

Как сообщал ЦАМТО, контракт стоимостью 177 млн. долл., предусматривающий производство и поставку ВМС США первых 32 вертолетов TH-73A, начального комплекта запасных частей, специального оборудования, оказание услуг обслуживания и обучения, был подписан с американским подразделением Leonardo в январе 2020 года.

Соглашение было заключено по результатам тендера на поставку вертолета TH-XX для замены устаревших TH-57B/C "Си Рейнджер", которые должны быть сняты с вооружения к 2023 году.

В ноябре 2020 года Министерство обороны США реализовало опцион к базовому контракту, предусматривающий поставку до конца 2022 года 36 дополнительных вертолетов. В декабре 2021 года была заказана третья партия из 36 вертолетов.

Официальная церемония поставки командованию ВМС США первого вертолета TH-73A состоялась на предприятии подразделения AgustaWestland Philadelphia обучению на TH-73A в сентябре 2022 года.

В декабре 2022 года командование авиационных систем ВМС США заключило с компанией AgustaWestland Philadelphia дополнительный контракт на поставку 26 единиц TH-73A. Стоимость заказа составила 110,59 млн. долл.

TH-73A будет применяться для обучения пилотов ВМС, Корпуса морской пехоты, береговой охраны США, а также союзников по НАТО. Вертолетами будут оснащены три учебные эскадрильи, размещенные на базе "Уайтинг-Филд" во Флориде. Первая из них уже укомплектована, а вторая и третья начнут использовать "Трешер" с сентября 2023 и сентября 2024 года, соответственно.

TH-73A является адаптированной версией коммерческого вертолета AW-119Kx, может применяться для начальной подготовки пилотов, а также использоваться для повышения их квалификации. Он оснащен двигателем Pratt & Whitney PT-6, современной цифровой авионикой Genesys Aerosystems.