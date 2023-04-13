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ОДК перевела в цифру закупки материалов и изделий

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ОАО "УК "ОДК"
Эмблема ОАО "УК "ОДК".
Источник изображения: www.aviationunion.ru

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Объединенная двигателестроительная корпорация "Ростеха" разработала и ввела в эксплуатацию новые цифровые решения для автоматизации производственных процессов, сообщает пресс-служба ОДК.

"Новая информационная среда позволила избавиться от бумажного документооборота при закупках изделий и материалов, исключить возможность ошибки в заявках, упростить процесс их подачи", - сказано в сообщении.

Цифровая система уже введена в промышленную эксплуатацию в производственном комплексе "Салют", ОМО имени П.И.Баранова, ВМЗ "Салют" и МКБ "Горизонт". Она обеспечивает работу свыше 80 подразделений этих предприятий, говорится в пресс-релизе.

"Функционал 1С:ERP позволяет автоматизировать консолидацию плановых годовых заявок на закупки и оперативно формировать внеплановые закупки по нескольким предприятиям ОДК. Он интегрирован с электронным справочником КСУ НСИ Semantic и с информационной системой "Омега". Эти ресурсы содержат достоверные сведения по всей ранее приобретенной номенклатуре изделий и материалов, которая включает более 16 тысяч объектов, а также данные по имеющемуся оборудованию", - сказал директор по цифровой трансформации АО "ОДК" Вячеслав Христолюбов, которого цитирует пресс-служба.

По словам Христолюбова, это позволяет пользователю при формировании заявки выбирать уже нормализованные экспертами ОДК позиции, а в случае их отсутствия - сделать оперативную заявку.

В сообщении отмечается, что ранее, в 2021-2022 годах, были успешно автоматизированы процессы приобретения инструмента. Сейчас подобный функционал разрабатывается также для заказа запасных частей для службы главного энергетика и вспомогательных материалов для хозяйственных нужд предприятий.

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Страны
Россия
Компании
ОДК УК
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