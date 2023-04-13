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ТАСС

Путин считает необходимым скорейшее возобновление отечественной лунной программы

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Станция «Луна-25»
Станция «Луна-25».
Источник изображения: laspace

Глава государства также отметил, что России следует вернуться к организации миссий на другие планеты

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что РФ следует вернуться к организации миссий на другие планеты, быстро возобновить лунную программу.

"В этой [космической] сфере перед нами стоят большие исследовательские задачи, их нужно последовательно выполнять", - указал глава государства, выступая в среду на торжественном вечере в честь Дня космонавтики. "Речь прежде всего о скорейшем возобновлении нашей лунной программы, о миссиях на другие планеты Солнечной системы, о развитии российских космических обсерваторий, которые уже помогают получать новые факты об эволюции Вселенной, открывают десятки звезд на самом краю нашей Галактики и объекты в отдаленных от нас звездных системах", - уточнил Путин.

Он пообещал: "Россия обязательно будет осваивать космос, мы обязательно будем работать в этом направлении". "Для нас это передовые, необходимые для Земли технологии. Это качественно иной масштаб развития нашей науки и экономики, надежный, современный уровень безопасности страны", - пояснил президент.

По его мнению, "преодоление технологических барьеров при штурме Вселенной обладает особой вдохновляющей силой, помогает школьникам, студентам становиться первопроходцами в отраслях будущего". "Нам нужно обязательно помочь нашим юным гражданам покорить новые высоты", - сказал глава государства. 

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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