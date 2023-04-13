Три ракеты запустят с Восточного в 2023 году

Три пуска ракет-носителей с космодрома Восточный запланированы в 2023 году. Первый пуск состоится весной, сообщил гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в госкорпорацию «Роскосмос») Руслан Мухамеджанов. Его слова приводит ТАСС.

«Вообще три [полета планируется]. Ближайший — в мае», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос агентства в кулуарах мероприятия ко Дню космонавтики в Государственном Кремлевском дворце.

Отмечается, что с космодрома планируют запустить первую в истории современной отечественной космонавтики миссию на естественный спутник Земли «Луна-25».

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что в настоящее время российская лунная программа находится на согласовании в федеральных органах исполнительной власти.

В марте в Научно-производственном объединении имени Лавочкина рассказали, что автоматическую межпланетную станцию «Луна-25» доставят на Восточный в первой декаде июня.