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ТАСС

Предприятие Росатома изготовило корпус системы мягкой посадки космических аппаратов

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АО "ЧМЗ"
АО "Чепецкий механический завод".
Источник изображения: vglazove.ru

Чепецкий механический завод сообщил, что эти корпуса обеспечивают защиту космонавтов от ионизирующего излучения аппаратуры

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Чепецкий механический завод (ЧМЗ, предприятие госкорпорации "Росатом", город Глазов, Удмуртская Республика) изготовил опытные образцы корпусов для приборов системы мягкой посадки спускаемых космических аппаратов. Об этом сообщила в среду пресс-служба ЧМЗ, отметив, что эти корпуса обеспечивают защиту космонавтов от ионизирующего излучения аппаратуры.

"Специалисты Чепецкого механического завода разработали технологию производства корпуса для передатчика фотонной измерительно-управляющей системы малых высот "Кактус-2В" для мягкой посадки. Такой системой оснащаются спускаемые аппараты пилотируемых космических кораблей", - говорится в сообщении. Опытные образцы новой техники направлены заказчику - в Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики.

Система "Кактус" позволяет измерять высоту спускаемого аппарата до поверхности и выдает команду на запуск двигателей мягкой посадки, корректируя их работу в зависимости от скорости. Основу системы составляет гамма-лучевой высотомер, который оснащен источником ионизирующего излучения. От самого излучения космонавта защищает специальный корпус производства ЧМЗ, имеющий сложную форму и изготовленный из материала, обеспечивающего надежную биологическую защиту при минимальных габаритах изделия. Все российские обитаемые космические аппараты мягко приземляются благодаря фотонной измерительно-управляющей системе малых высот "Кактус". Система постоянно модернизируется, Чепецкий механический завод осваивает новые технологии производства конструкционных изделий для нее. Первый отечественный космический аппарат, на котором Юрий Гагарин спускался 12 апреля 1961 года, не имел системы мягкой посадки. 

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