Вот почему Макрон призвал ЕС к "бунту" против США

Al Ahram: Макрон захотел сделать из Франции одного из лидеров в многополярном мире

Макрон возомнил себя "вторым Шарлем де Голлем", когда призывал Европу к бунту против США, пишет Al Ahram. Действительно ли он хочет помочь Евросоюзу? Вряд ли. Просто именно сейчас личные мотивы президента Франции совпали с чаяниями европейцев, считает автор статьи.

Президент Франции Эммануэль Макрон видит себя вторым Шарлем де Голлем, когда призывает ЕС «сбросить оковы» американской гегемонии. Европейцы, по его словам, не должны подстраиваться под Соединенные Штаты, им следует стремиться к сбалансированному партнерству с Вашингтоном.

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Макрон считает, что Европе необходимо устранить зависимость от экстерриториальности доллара, развить оборонную промышленность и избежать участия в конфликте между Америкой и Китаем из-за Тайваня. Он открыто призывает к бунту против «дяди Сэма», поскольку, по его расчетам, сейчас созданы все условия для того, чтобы соскочить с американской дрезины.

Так чего же добивается Макрон, бунтуя против американского диктата? Сможет ли его революционный проект добиться успеха или это лишь мимолетный ветер, который вскоре затихнет? Вернется ли все на круги своя?

Для того, чтобы понять, что происходит в голове у Макрона, мы должны подробнее ознакомиться с внутренней ситуацией во Франции. В стране растет напряженность, вызванная его непопулярными в народе решениями и политикой. Французы страдают от инфляции и ухудшения уровня жизни. По всей стране проходят демонстрации и забастовки, которые сопровождаются насилием и вандализмом. Рейтинг популярности Макрона упал до рекордно низкого уровня.

Он остро нуждается в улучшении внутреннего положения в стране и поэтому оказывает сильное политическое давление на ЕС. Макрон стремится стать неофициальным лидером европейского континента, который направит его в светлое политическое и экономическое будущее. Видимо, он также хочет напомнить европейцам о подвигах де Голля. Он был первым, кто бросил вызов Соединенным Штатам и объявил о выходе Франции из НАТО.

Макрон стремится занять для Франции место одного из лидеров в новом многополярном мире, взяв шефство над Европой, которая стонет под тяжестью экономического и финансового кризисов. Он убежден, что если европейские страны поверят в возможность раз и навсегда избавиться от зависимости от США, то они станут третьим крупным центром в формирующейся международной системе. Мало того, Макрон твердо верит, что поворот в сторону Азии и, в частности, к Китаю — это гарантированное решение для реализации двух ключевых требований.

Первое требование — освобождение от удушающего «ошейника» американской гегемонии, а второе — поиск решений для преодоления экономических и финансовых последствий украинского кризиса. Многие европейские чиновники считают, что Америка «бросила Европу в топку» этого конфликта, который, по их мнению, является прежде всего борьбой Соединенных Штатов против России на территории Украины. Они также обвиняют США в оказании экономического давления с целью принудить европейские страны присоединиться к антироссийским санкциям.

С другой стороны, Европа в последнее время не обращает внимания на антикитайскую риторику Соединенных Штатов. Макрон несколько дней назад даже совершил поездку в Пекин совместно с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Отмечается, что его позиция — бунт против Вашингтона — обусловлена элементарным прагматизмом.

Пекин важен для Брюсселя в экономическом плане. Объем торгового оборота между Китаем и Европой по итогам прошлого года вырос на 23% и составил 912 миллиарда долларов. КНР является крупнейшим торговым партнером Евросоюза (особенно Франции) и третьим по величине импортером европейских товаров. Объем китайского экспорта в Париж составил 45 миллиардов долларов, а импорта — 35 миллиардов долларов. Брюссель не пожертвует своими интересами ради экономической войны Вашингтона с Пекином, усилившейся из-за пророссийской позиции Китая в украинском кризисе.

Все больше европейцев не хотят быть «последователями Америки» и подчиняться ее политике, идущей вразрез с их стратегическими интересами. Они не готовы терпеть обременения ни сейчас, ни в будущем. Но в то же время они не хотят полностью отстраняться от «дяди Сэма». Соединенные Штаты являются основным экспортером сжиженного газа для Европы, которая в настоящее время переживает энергетический кризис, не говоря уже о размещении американских войск на европейских базах, оружейных сделках и научно-техническом сотрудничестве.

Макрон призывает к стратегической автономии Европы исходя из личных мотивов, что совпадает с чаяниями европейцев, стремящихся к сбалансированному партнерству с Соединенными Штатами. Пришло время пересмотреть международные отношения в свете быстро меняющейся реальности. До каких пределов способна дойти Европа в борьбе с американской гегемонией и как администрация Байдена будет этому противостоять? Вот за чем мы будем внимательно следить в предстоящий период.

Автор: Мухаммед Ибрагим ад-Дисуки (محمد إبراهيم الدسوقي)