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ТАСС

Путин поставил задачу нарастить производство отечественных спутников для различных целей

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Источник изображения: Сергей Карпухин/ ТАСС

Глава государства отметил необходимость сосредоточить усилия на использовании околоземного пространства

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым нарастить производство отечественных спутников, которые могли бы решать самые разные задачи.

"Нужно сосредоточить усилия на использовании околоземного пространства. Для этого совместно с технологическим бизнесом значительно следует увеличить производство спутников, от опытно-конструкторских работ перейти к конвейерной сборке", - заявил глава государства в среду на торжественном вечере в честь Дня космонавтики.

По его словам, "такие задачи в мире решаются". "И, конечно, мы тоже можем решать", - уверен Путин. Он перечислил для примера несколько сфер, где полезны спутниковые технологии. 

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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