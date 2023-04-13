Белоруссия призвала объявить перемирие на Украине и начать переговоры

Глава МИД республики подчеркнул, что "Беларусь, как и Венгрия, на стороне мира"

БУДАПЕШТ, 12 апреля. /ТАСС/. Белоруссия выступает за перемирие на Украине и начало переговоров. Об этом заявил в среду министр иностранных дел республики Сергей Алейник, находящийся с визитом в Венгрии.

"Позиция Минска однозначна: надо остановить гибель людей, незамедлительно объявить перемирие и начинать переговоры - чем раньше, тем лучше", - сказал он.

Глава МИД подчеркнул, что "Беларусь, как и Венгрия, на стороне мира". "Перемирие должно быть объявлено без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия, боеприпасов, живой силы и техники", - считает он.

В конце марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости немедленно начать переговоры по урегулированию на Украине и предложил прекратить боевые действия "без права перемещения и перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы и техники". При этом он добавил, что "если Запад в очередной раз попытается использовать паузу для усиления своих позиций обманом, то Россия обязана задействовать всю мощь ВПК и армии для предотвращения эскалации конфликта".