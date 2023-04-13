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ТАСС

Глава Минобороны Украины заявил о желании перенять опыт испанского флота

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Корабли ВМФ Украины в акватории Азовского моря
Корабли ВМФ Украины в акватории Азовского моря.
Источник изображения: © AP Photo, Ukrainian Navy Press Service via AP

Речь идет об операциях по высадке морского десанта, уточнил Алексей Резников

МАДРИД, 12 апреля. /ТАСС/. Украина будет вести с Испанией переговоры о поставках вооружения и кораблей для ее флота, а также рассчитывает перенять опыт в проведении операций по высадке морского десанта. Об этом заявил в среду глава Минобороны Украины Алексей Резников на совместной пресс-конференции со своей испанской коллегой Маргаритой Роблес.

"Нас интересует опыт испанского флота, особенно в области амфибийных операций (связанных с высадкой морского десанта - прим. ТАСС), наши морские пехотинцы могут пройти тренинговый курс и получить оборудование, которое использует испанский флот", - сказал Резников.

Он добавил, что Украина рассчитывает на помощь Испании в укреплении ее флота. "Нас интересует все, что может усилить наши возможности. <...> Нам нужна техническая помощь, от оружия до кораблей - малых и больших. <...> Будем обсуждать, в какой мере Испания может оказать нам такую помощь", - сказал Резников.

По его словам, Киев также "рассчитывает обеспечить безопасность судоходства в своих территориальных водах", к которым он отнес акватории Черного и Азовского морей.

После воссоединения Крыма с РФ в 2014 году Киев отказался признавать полуостров частью России, несмотря на убедительные итоги прошедшего там референдума. После вхождения в состав РФ Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой Народной Республики, статус внутреннего моря приобрело Азовское. Как пояснила ТАСС кандидат юридических наук, доцент Севастопольского государственного университета Анна Пошивайлова, это позволяет России полностью контролировать режим судоходства в этой акватории, а также правила рыбной ловли и экологическую безопасность. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, Азовское море вновь стало внутренним морем России, "как это было на протяжении 300 лет истории". 

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