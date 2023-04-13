"Страх, так страх. Не мы это начинали" Евстафьев об испытании МБР

Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты, проведенный РВСН с полигона Капустин Яр, прокомментировал в своей авторской программе на радио Sputnik политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.

Россия подала вполне определенный сигнал Западу, размышляющему, идти ли ему на дальнейшую эскалацию на Украине, считает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. По его мнению, западным элитам следует рассматривать этот сигнал как миротворческий жест.

Ранее в Минобороны сообщили, что Ракетные войска стратегического назначения 11 апреля провели успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Учебная боевая часть ракеты поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, задачи пуска выполнены в полном объеме, отметили в ведомстве.

"Конечно, не случайно проведение учений с запуском межконтинентальной баллистической ракеты с такими характеристиками и такой дальностью полета накануне момента, когда Запад должен принять решение, идти ли ему на дальнейшую эскалацию ситуации на Украине или не идти. Я бы сказал, что это такой миротворческий жест, обращенный к западным элитам, и вопрос – не произнесенный, но висящий в воздухе, как баллистическая ракета и ее ядерная боеголовка, нацеленная на какой-нибудь пряничный домик в какой-нибудь европейской стране – ну зачем вам это надо?<…> Я считаю, очень полезно, что у нас на политическом уровне было принято, наверное, очень непростое решение: перестать взывать к разуму и начинать взывать именно к инстинктам. Как говорится, мы живем в предложенных нам обстоятельствах. Страх, так страх. Не мы это начинали", – сказал Дмитрий Евстафьев в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Эфир программы слушайте здесь.