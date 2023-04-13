WP: контрнаступление Киева отложили из-за погоды и нехватки оружия

Как указала газета, это усилило опасения создания безвыходного положения в зоне конфликта

ВАШИНГТОН 12 апреля. /ТАСС/. Украина решила отложить намеченное на весну контрнаступление своих войск из-за погодных условий и нехватки боеприпасов. Такой вывод содержится в статье, опубликованной в среду газетой The Washington Post.

Как отмечают обозреватели издания, ожидаемое весеннее наступление было представлено как решающая возможность для Киева, но операция была отложена из-за погодных условий, медленных поставок военной техники и нехватки боеприпасов. Как отмечает издание, это усилило опасения создания безвыходного положения в зоне конфликта.

Ранее телеканал CNN информировал, что в попавших в сеть секретных документах американской разведки отмечались слабые места украинского вооружения и предсказывалось "безвыходное положение" в ближайшие месяцы. По его данным, попавшие в интернет документы также заставили Киев изменить свои "военные планы".

В начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью медиагруппе Funke отметил, что он не исключает, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в ближайшие недели.