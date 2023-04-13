Мишустин посетил НПО им. Лавочкина

Премьер-министр осмотрел участок сборки космического аппарата "Спектр-УФ"

ХИМКИ /Московская область/, 12 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин в День космонавтики посетил НПО им. С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос) в Химках.

Это одно из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли России, оно разрабатывает и изготавливает автоматические космические аппараты научного назначения для работы в околоземном пространстве и для исследования дальнего космоса, универсальные разгонные блоки "Фрегат", спутники дистанционного зондирования Земли и многое другое.

В частности, глава российского кабмина осмотрел участок сборки космического аппарата "Спектр-УФ". По сути, это космическая обсерватория, которая будет исследовать объекты Вселенной в ультрафиолетовом диапазоне электромагнитного спектра. Аппарат будет оснащен телескопом собственной разработки НПО Лавочкина с диаметром зеркала 170 см. Запуск запланирован после 2028 года.

Это уже третий подобный прибор. В 2011 году состоялся запуск "Спектра-Р". Он проработал на орбите более 2,5 гарантированных сроков активного существования (7,5 лет вместо 3). Космический аппарат был оснащен самым большим в мире твердотельным радиотелескопом диаметром 10 метров, который состоял из 27 лепестков, раскрывающихся в параболическую антенну, и центрального зеркала диаметром 3 метра. За годы работы проведено более 4 тысяч наблюдательных сеансов, изучено более 250 объектов во Вселенной, в исследованиях приняли участие 240 ученых из 23 стран. Объем накопленных данных - свыше 4 петабайт.

Позже в рамках российского проекта с участием Германии была создана обсерватория для исследования Вселенной в рентгеновском диапазоне - "Спектр-РГ". Аппарат запустили в июле 2019 года. Среди целей исследований - изучение темной материи, темной энергии и эволюции Вселенной. В 2021 году коллективу НПО им. Лавочкина присуждена одна из самых престижных в мире наград в области астрофизики - премия Марселя Гроссмана.

Премьер также осмотрел разгонный блок для космических летательных аппаратов "Фрегат", ознакомился с работой на участке сборки гидрометеорологических космических аппаратов "Арктика-М", а также на участке испытаний космического аппарата "Луна-25". Последний предназначен для запланированного на июль этого года прилунения на южном полюсе спутника Земли и исследования обнаруженных там учеными залежей льда.

Кроме того, в ходе посещения цеха главе правительства презентовали перспективную программу исследования Венеры. Цель проекта - понять, почему Земля и Венера при схожих начальных условиях для развития разошлись в процессе эволюции, в результате чего атмосферы двух планет стали так различны. Проект, реализация которого планируется на 2031 год, дает возможность исследовать и проблему глобального потепления с точки зрения возможных последствий для земной атмосферы.

Также Мишустин осмотрел участок испытаний космического аппарата "Электро-Л". Он является частью российского сегмента международной системы мониторинга окружающей среды, а также международной спутниковой поисково-спасательной системы. В частности, прибор позволяет в непрерывном режиме вести съемку облачности, отслеживать солнечные явления и состояние магнитосферы.

Ранее было запущено четыре таких аппарата, на орбите сейчас работают три из них. Они находятся над Атлантическим, Индийским и Тихим океанами.