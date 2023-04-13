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ТАСС

Правительство продлило работу МКС до 2028 года

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МКС
МКС.
Источник изображения: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ ТАСС

Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов ранее сообщал, что срок участия в проекте Международной космической станции будет зависеть от технического состояния российского сегмента, сроков развертывания Российской орбитальной станции и других факторов

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Правительство Российской Федерации продлило работу Международной космической станции (МКС) до 2028 года. Об этом сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов в среду.

"По решению правительства работа Международной космической станции продлена до 2028 года", - заявил Борисов.

В начале апреля Роскосмос сообщил, что направил в правительство предложение о продлении срока эксплуатации российского сегмента Международной космической станции до 2028 года включительно.

В конце февраля прошло заседание научно-технического совета (НТС) Роскосмоса с участием руководства госкорпорации, дочерних предприятий и организаций РАН, которые являются соисполнителями работ по российскому сегменту МКС. По итогам заседания НТС одобрил решение о продлении срока эксплуатации российского сегмента станции до 2028 года и начал подготовку документов для обращения в правительство.

В ноябре прошлого года Юрий Борисов сообщал в интервью ТАСС, что срок участия в проекте МКС будет зависеть от технического состояния российского сегмента, сроков развертывания Российской орбитальной станции (РОС), начала полетов к ней российских космонавтов и ряда других факторов.

В свою очередь вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в конце октября 2022 года заявил журналистам, что Россия считает возможным продление эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года до момента развертывания РОС в минимальной конфигурации. 

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Мантуров Денис
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