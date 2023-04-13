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ТАСС

В Венгрии рассказали о рекламной кампании США для военной поддержки Украины

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Река Дунай в Будапеште, Венгрия
Река Дунай в Будапеште, Венгрия.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Даничев

Вашингтон таким образом пытается оказать давление на Будапешт, считает глава канцелярии премьер-министра республики Гергей Гуйяш

БУДАПЕШТ, 12 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты пытаются оказать давление на Венгрию, чтобы склонить ее к военной поддержке Украины, и даже развернули в этих целях рекламную компанию на территории страны. Об этом заявил в среду глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, комментируя по просьбе журналистов действия американского посольства в Будапеште.

Дипломатическое представительство США поддержало рекламную кампанию, в ходе которой одна из общественных организаций разместила в венгерской столице плакаты с требованием к российским войскам покинуть украинскую территорию. "В последние дни все столкнулись на улицах с тем фактом, что уже не оппозиция проводит кампанию на американские деньги, а посольство США начало кампанию непосредственно в Венгрии, что необычно, в частности среди союзников. Но самая большая проблема заключается в том, что это провоенная кампания", - процитировало Гуйяша интернет-издание Telex.

По его сведениям, рекламная кампания была организована по заказу социальной группы Western track, сформированной в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Американцы не отказались от попыток заставить Венгрию занять провоенную позицию, которой придерживаются многие наши союзники, но Венгрия по-прежнему убеждена, что все должны быть заинтересованы только в мире", - заявил глава канцелярии премьера. Он подчеркнул, что "правительство не собирается менять свою позицию даже под давлением Америки".

Венгрия с самого начала конфликта на Украине отказалась направлять Киеву вооружения, не разрешила их транспортировку по своей территории другими странами и не поддержала совместное финансирование в Евросоюзе военных поставок украинской армии. Такая позиция Будапешта вызвала открытое недовольство в Вашингтоне и Брюсселе.

Комментируя действия посольства США в Будапеште, Гуйяш также напомнил, что "в Америке существуют законы, которые запрещают подобное поведение с гораздо более строгими последствиями", чем в Венгрии. "Пришло время наверстать упущенное", - заключил представитель венгерского правительства. 

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Венгрия
Россия
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Украина
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