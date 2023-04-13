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ТАСС

Борисов назвал стабильным финансовое положение космической отрасли

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Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов
Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Роскосмос понимает, куда ему нужно двигаться, заявил гендиректор госкорпорации

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Роскосмос понимает, куда ему нужно двигаться, финансовое состояние отрасли стабильное. Об этом сообщил в среду на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным гендиректор госкорпорации Юрий Борисов.

"Я готов вам рассказать о текущем финансовом положении сегодня в отрасли, - оно стабильное, мы понимаем, куда нам двигаться, - и поделиться теми стратегическими планами по развитию многоспутниковой группировки", - сказал Борисов.

Глава Роскосмоса также поздравил российского президента с Днем космонавтики, назвав его "действительно народным праздником". "Наша страна в лице гениальных ученых, конструкторов - [Константина Эдуардовича] Циолковского, Сергея Павловича Королева, наших космонавтов - Юрия Алексеевича Гагарина, Алексея Архиповича Леонова - навеки вписала свои имена в мировую историю космонавтики", - подчеркнул он. По словам Борисова, россиянам действительно есть чем гордиться, однако сейчас на России лежит особая задача: "в непростых условиях не уронить то достоинство, которым всегда гордилась наша страна". 

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
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