Войти
ТАСС

СМИ: Франция заблокировала решение ЕС о поставках боеприпасов Украине

354
0
0
Источник изображения: EPA-EFE/ OLEKSANDR RATUSHNIAK

Источник агентства PAP назвал причиной такого решения возможное лоббирование Парижем интересов своих оружейных фирм

ВАРШАВА, 12 апреля. /ТАСС/. Франция заблокировала решение Евросоюза о финансировании поставок боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду сообщает агентство PAP со ссылкой на высокопоставленного представителя Евросоюза.

"Франция блокирует требующее единогласия решение Европейского союза, касающееся финансирования поставок боеприпасов Украине. Она в числе прочего хочет, чтобы рефинансирование стало возможным не только в случае [поставок] боеприпасов [для артиллерии], но также и ракет, причем даже тогда, когда Украина не просит о таких ракетах", - цитирует агентство собеседника.

Решение о рефинансировании поставок боеприпасов ВСУ из средств Европейского фонда мира на сумму €2 млрд было принято на саммите ЕС в Брюсселе в марте. При этом речь шла о поставках артиллерийских снарядов калибра 155 мм, которые в настоящее время производятся в Польше, Германии и Франции.

"В этой ситуации решением мог бы стать поиск боеприпасов в третьей стране на основе пожертвования и последующего возвращения из запасов государства, входящего в ЕС, этой третьей стране другого вооружения. Переговоры по этому вопросу ведутся", - добавил источник.

Причиной, по которой Франция заблокировала решение о финансировании поставок боеприпасов Украине, источник назвал возможное лоббирование Парижем интересов своих оружейных фирм.

Агентство PAP указывает, что большинство государств ЕС, включая Польшу, выступили с критикой решения Франции. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Украина
Франция
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
03.03.2023
Китай стал камнем раздора для стран Европы
16.02.2023
Подчинение НАТО положило конец "мирному оазису" ЕС
03.02.2023
Франция отправит в Польшу 150 военных для тренировки украинских солдат
02.11.2021
Express (Великобритания): в Европе нагнетаются страхи в связи с охватившей немцев паникой из-за «путинских учебных бомб»
11.08.2021
Анкара и ее амбиции
21.04.2014
ГП "Антонов" протестует против планов правительства по увольнению генконструктора Д.Кивы и развала авиапрома Украины
09.04.2014
«Так и мы не простачки!»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.04 10:44
  • 1
Глава Минцифры: единый реестр военнообязанных позволит свести число проблем к нулю
  • 13.04 10:15
  • 5
Нехватка двигателей ВК-2500 для производства вертолётов в России
  • 13.04 09:39
  • 48023
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.04 07:40
  • 4
От "Дикобраза" до "Арены". Как работает активная защита российских танков
  • 13.04 06:21
  • 1
В США рассказали о «еще одном препятствии» для российского «Адмирала Кузнецова»
  • 13.04 01:32
  • 1
Испания поставила Украине противокорабельные ракеты Harpoon
  • 12.04 19:29
  • 44
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 12.04 19:05
  • 2441
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.04 18:22
  • 1
"И тут начинается возня…" Военный эксперт сравнил ПТРК "Корнет" и Javelin
  • 12.04 18:13
  • 2
В России рассказали о пяти зонах ПВО Украины
  • 12.04 18:05
  • 1
Правительство представило президенту соглашение о создании объединенной системы ПВО России и Киргизии
  • 12.04 17:54
  • 4
Из документов Пентагона стало известно, сколько еще протянет украинская ПВО
  • 12.04 17:50
  • 1
В Болгарии ведут переговоры о передаче Украине МиГ-29 при условии получения вместо них новых самолетов
  • 12.04 17:45
  • 1
Северная Ирландия станет "поучительным примером" для переговоров по Украине
  • 12.04 17:37
  • 1
«Аэрофлот» впервые отправил самолет для ремонта в Иран