В Германии заявили, что военные бундесвера никак не задействованы в конфликте на Украине

Представитель Минобороны ФРГ Арне Коллац приэтом добавила, что у нее нет сведений об участии в боевых действиях граждан страны

БЕРЛИН, 12 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие Бундесвера (Вооруженные силы ФРГ) никоим образом не задействованы в конфликте на Украине. Об этом заявил в среду на брифинге представитель Минобороны Германии Арне Коллац, комментируя сообщения СМИ о присутствии спецназовцев из некоторых стран НАТО на Украине.

"Конечно же, военнослужащие Бундесвера никоим образом не вовлечены в войну. Если же вы спрашиваете о немецких гражданах, то у меня нет сведений на этот счет", - сказал он.

В свою очередь представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман заявила, что правительство ФРГ обсуждает с американской стороной предполагаемую утечку секретных документов Пентагона и разведки США.

"Правительство ФРГ приняло к сведению широко распространяемую СМИ информацию", - сказала она. "Как обычно, мы не можем комментировать сведения касательно разведывательной деятельности. Как вы знаете, Минюст США начал расследование [утечки], мы находимся в контакте", - добавила Хофман. "О подлинности и фальсификации отдельных документов мы ничего не можем сказать", - добавила представитель кабмина.

Как сообщали американские СМИ, Пентагон и Минюст США начали расследование из-за утечки секретных документов, касающихся планов Вашингтона и НАТО по подготовке ВС Украины к контрнаступлению. Множество материалов, раскрывающих данные о графиках поставок оружия и численности войск, было опубликовано, в частности, в Twitter и Telegram. В свою очередь агентство Reuters отмечало, что речь может идти об одном из самых значительных случаев утечки информации с момента появления более чем 700 тысяч документов, видеозаписей и дипломатических телеграмм на сайте организации WikiLeaks в 2013 году.

Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду журналистам, что Москва и без утечек американских документов знала о вовлеченности стран НАТО в происходящее на Украине.