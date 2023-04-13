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ТАСС

Глава МИД Сербии опроверг данные о поставках оружия на Украину

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Ивица Дачич
Ивица Дачич.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Ивица Дачич назвал такие утверждения беспочвенными

БЕЛГРАД, 12 апреля. /ТАСС/. Первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич назвал беспочвенными утверждения о поставках сербского оружия на Украину. Об этом сообщило в среду внешнеполитическое ведомство республики.

"Первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич опровергает утверждения о якобы имеющих место поставках оружия и военного снаряжения на Украину, которые опубликовало британское агентство Reuters и перепечатали отдельные сербские СМИ. Министр Дачич заявил, что Сербия, уважая внутренние и международные правовые акты, не поставляет оружие и военное снаряжение ни одному государству, если это может привести к возникновению или продолжению вооруженных конфликтов, поставить под угрозу мир и безопасность в регионе или собственные оборонные интересы", - проинформировало дипведомство.

Министр подчеркнул, что "Республика Сербия придерживается своей политики военного нейтралитета и выполняет выводы Совета национальной безопасности от февраля прошлого года". Глава сербской дипломатии подчеркнул, что с начала конфликта на Украине "из Сербии не экспортировалось оружие ни одной из сторон <...>". "Министр указал, что лицензии на экспорт вооружения и военной техники Республики Сербия выдаются исключительно покупателям с сертификатом конечного пользователя, в котором среди прочего указано, что конечный пользователь не может перепродавать оружие без согласия компетентных органов Сербии", - говорится в сообщении.

Ранее министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что Сербия не продавала и не будет продавать оружие ни украинской, ни российской стороне. Аналогичное заявление сделал 5 марта президент Сербии Александар Вучич, подчеркнув, что его страна не поставляет оружие ни России, ни Украине.

Агентство Reuters со ссылкой на секретные документы Пентагона, попавшие в интернет в результате утечки, выступило с утверждением, что правительство Сербии допускает возможность поставки летальных вооружений для украинской армии. Согласно документу, сербские власти отказались проводить обучение украинских военных, но сообщили о наличии военных возможностей и политической воли к поставкам оружия Киеву. При этом агентство подчеркивает, что оно не смогло подтвердить подлинность материалов Пентагона. 

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