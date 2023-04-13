Войти
ТАСС

Испания рассчитывает, что шесть танков Leopard будут доставлены на Украину до конца апреля

295
0
-1
Источник изображения: topwar.ru

Министр обороны королевства Маргарита Роблес сообщила, что испанские власти также направят Киеву 20 бронетранспортеров

МАДРИД, 12 апреля. /ТАСС/. Шесть испанских танков Leopard, как ожидается, будут доставлены на Украину до конца текущего месяца.

Об этом заявила в среду в Мадриде министр обороны королевства Маргарита Роблес на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.

По ее словам, испанские власти также направят Киеву 20 бронетранспортеров. "Расчет <...> состоит в том, чтобы до конца месяца они оказались на Украине", - сказала Роблес.

Министр добавила, что еще четыре испанских танка Leopard сейчас ремонтируются, чтобы передать их Киеву "как можно скорее". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Украина
Продукция
Leopard-2
Похожие новости
02.09.2022
Испания направила военную помощь Украине
30.07.2021
В Кремле назвали учения НАТО в Грузии предметом для внимательного отслеживания и принятия мер по обеспечению безопасности РФ
01.11.2018
El Confidencial (Испания): посещение лагерей, где украинских подростков учат воевать
29.06.2016
Ребята с заднего двора
16.06.2016
Варшавский саммит НАТО – театр одного актера
07.06.2016
Торпеды из Киргизии и самолет с Багам
26.12.2011
В группу стран-экспортеров с наиболее динамично растущим портфелем заказов входят Испания, Италия, Украина и Франция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.04 10:15
  • 5
Нехватка двигателей ВК-2500 для производства вертолётов в России
  • 13.04 09:39
  • 48023
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.04 07:40
  • 4
От "Дикобраза" до "Арены". Как работает активная защита российских танков
  • 13.04 06:21
  • 1
В США рассказали о «еще одном препятствии» для российского «Адмирала Кузнецова»
  • 13.04 01:32
  • 1
Испания поставила Украине противокорабельные ракеты Harpoon
  • 12.04 19:29
  • 44
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 12.04 19:05
  • 2441
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.04 18:22
  • 1
"И тут начинается возня…" Военный эксперт сравнил ПТРК "Корнет" и Javelin
  • 12.04 18:13
  • 2
В России рассказали о пяти зонах ПВО Украины
  • 12.04 18:05
  • 1
Правительство представило президенту соглашение о создании объединенной системы ПВО России и Киргизии
  • 12.04 17:54
  • 4
Из документов Пентагона стало известно, сколько еще протянет украинская ПВО
  • 12.04 17:50
  • 1
В Болгарии ведут переговоры о передаче Украине МиГ-29 при условии получения вместо них новых самолетов
  • 12.04 17:45
  • 1
Северная Ирландия станет "поучительным примером" для переговоров по Украине
  • 12.04 17:37
  • 1
«Аэрофлот» впервые отправил самолет для ремонта в Иран
  • 12.04 17:10
  • 7
Президент Финляндии сделал заявление о вступлении страны в НАТО