Испания рассчитывает, что шесть танков Leopard будут доставлены на Украину до конца апреля

Министр обороны королевства Маргарита Роблес сообщила, что испанские власти также направят Киеву 20 бронетранспортеров

МАДРИД, 12 апреля. /ТАСС/. Шесть испанских танков Leopard, как ожидается, будут доставлены на Украину до конца текущего месяца.

Об этом заявила в среду в Мадриде министр обороны королевства Маргарита Роблес на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.

По ее словам, испанские власти также направят Киеву 20 бронетранспортеров. "Расчет <...> состоит в том, чтобы до конца месяца они оказались на Украине", - сказала Роблес.

Министр добавила, что еще четыре испанских танка Leopard сейчас ремонтируются, чтобы передать их Киеву "как можно скорее".