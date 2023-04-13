Европейский ресурс "Lighthouse Reports" опубликовал материал "Забытые афганские шпионы Франции. Руководимая французами разведывательная ячейка в Афганистане годами держалась в секрете, а теперь Франция бросила своих агентов".

(с) Lighthouse Reports

В течение многих лет Франция имела большое военное присутствие в Афганистане: в период с 2001 по 2014 годы в этой стране побывало около 70 000 французских военнослужащих.

В мае 2012 года тогдашний президент Франции Франсуа Олланд четко заявил, что к концу 2012 года его страна не должна иметь боевых частей в Афганистане. Его заявление ознаменовало конец 11-летней войны для французских солдат. Последний из них покинул Афганистан к концу 2014 года.

Начиная с мая 2021 года, за три месяца до падения Кабула, Франция переселила 5500 афганцев, которые либо работали на французов в Афганистане (в том числе в вооруженных силах), либо пострадали при новом режиме талибов по другим причинам. Две операции, названные ADL и Apagan, были проведены в рамках этой эвакуации. Обе они были представлены нынешним президентом Франции Эмманюэлем Макроном как большой успех. "Вы получили сотни звонков от людей с просьбой о помощи, и вы ответили на них, не жалея сил", - заявил он в октябре 2021 года во время выступления перед государственными служащими, задействованными в обеих операциях.

Но новое расследование, проведенное "Lighthouse Reports", показывает, что ни одна из этих точек зрения не была полностью верной. На самом деле, после 2014 года Франция проводила операцию на афганской территории. Цель этой операции, получившей название Shamshad, заключалась в сборе разведыватенльных данных, которые можно было бы использовать для защиты интересов Франции в Афганистане, в том числе для защиты французской территории от террористических групп. Операция была активной до 2020 года и проводилась французской секретной службой, известной как DGSE (Главное управление внешней безопасности), которая подчиняется французскому министерству вооруженных сил, совместно с министерством иностранных дел Франции и в партнерстве со своими афганскими коллегами Национальным управлениемя безопасности Афганистана (National Directorate for Security - NDS). Бывшие афганские операторы. задействованные в операции Shamshad, утверждают, что французская DGSE даже выплачивала им зарплату - до 1000 долларов в месяц.

В течение нескольких месяцев после прихода к власти талибов бывшие агенты Shamshad оставались в Кабуле без какой-либо поддержки. Большинство из них столкнулись с прямыми угрозами и были вынуждены скрыться. "Lighthouse Reports" и его партнеры поговорили с восемью из этих бывших офицеров разведки. Некоторые из них с тех пор были эвакуированы во Францию; другим удалось бежать в соседние страны, такие как Иран и Индия. Некоторые же до сих пор скрываются в Афганистане, живя в постоянном страхе перед возмездием со стороны талибов. Их показания пролили новый свет на французскую военную интервенцию в Афганистане, а также на порочный процесс эвакуации во Францию.

Методы

Благодаря группам защиты интересов, юристам и членам афганской общины в Европе нам удалось связаться с некоторыми бывшими членами подразделения Shamshad. Мы часами брали интервью у бывших офицеров, чтобы проверить их показания в Афганистане, Иране, ОАЭ, Индии и Франции. Некоторые из них также смогли поделиться конкретными доказательствами работы, которую они проводили с DGSE, от документов операции до фотографий, которые мы не публикуем в целях защиты их безопасности, а также многочисленными электронными письмами, которые они направляли во французское министерство иностранных дел, требуя своей эвакуации.

Поскольку до начала нашей работы о существовании операции Shamshad ничего не было известно, мы провели расследование и обратились к высокопоставленным источникам как во французских вооруженных силах, так и в афганской армии, чтобы подтвердить ее существование. Согласно источникам, это была самая крупная операция DGSE после 2014 года.

Мы также изучили также сам процесс эвакуации. Согласно афганским источникам, только 30 членов Shamshad были эвакуированы во Францию. Мы попытались понять, как и почему это произошло. Мы обнаружили, что министерство вооруженных сил Франции располагало списком из более чем 90 бывших членов Shamshad накануне падения Кабула, который они отправили в министерство иностранных дел Франции. Но последнее не действовало до весны 2022 года, через шесть месяцев после захвата власти талибами, несмотря на своевременные уведомления со стороны юристов и членов Shamshad, которые предупредили министерство о опасности, с которым они столкнулись из-за своей предыдущей работы, и лишь небольшая часть людей из списка была эвакуирована.

Электронное письмо, которое мы видели, показывает, что 19 августа 2021 года, через четыре дня после падения Кабула, один из агентов написал послу Франции в Афганистане с просьбой о помощи. Две недели спустя французские юристы написали главе французской DGSE Бернару Эмие о членах Shamshad, которые просили их о помощи. Они не получили ответа.

Сюжетные линии

В отношении бывших сотрудников Shamshad Франция не выполнила своих обещаний. Абдулле (имена изменены), как и двум другим сотрудникам,

проживающим сейчас во Франции, пришлось ждать почти полгода, прежде чем его эвакуировали. Другие, около 30 человек, по словам некоторых их товарищей, все еще ждут эвакуации.

"Lighthouse Reports" в сотрудничестве с "Le Monde" и Radio France Internationale (RFI) удалось поговорить с пятью афганскими сотрудниками об этой ситуации, двое из которых все еще скрываются на афганской территории. "Эммануэль Макрон сказал, что мы не должны подводить ни одного коллегу, работавшего с французскими властями. Я надеюсь, что он выполнит свои обещания", - сказал Зубейр, находящийся в Индии. "Все мои друзья уехали, я один здесь застрял", - ворчит Нур*, который добрался до ОАЭ со своей семьей "сам по себе", когда пал Кабул, и все еще ждет французскую визу.

Риски, с которыми сталкиваются бывшие агенты Shamshad, все еще находящиеся в Афганистане, неоспоримы. В отчете, опубликованном в ноябре 2021 года, неправительственная организация Human Rights Watch сообщила о многочисленных репрессиях, уже осуществленных новыми хозяевами Кабула против бывших агентов разведки, особенно тех, кто, как и бывшие агенты Shamshad, сотрудничал с Западом.