Испания поставила Украине противокорабельные ракеты Harpoon

Harpoon также ранее поставили Украине США и Дания

МАДРИД, 12 апреля. /ТАСС/. Испания является одной из западных стран, поставивших Украине противокорабельные ракеты Harpoon. Об этом сообщил в среду министр обороны Украины Алексей Резников на совместной пресс-конференции со своей испанской коллегой Маргаритой Роблес

Он заявил что Военно-морские силы Украины способны использовать противокорабельные ракеты "Нептун" украинского производства и американские ракеты Harpoon, стоящие на вооружении стран НАТО. "В том числе в этой "гарпунной коалиции" (в числе стран, поставивших Украине ракеты Harpoon - прим. ТАСС) принимают участие и испанские Harpoon", - заявил Резников.

Ранее сообщалось, что противокорабельные ракеты Harpoon Украине поставили США и Дания.