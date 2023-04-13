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ТАСС

Испания поставила Украине противокорабельные ракеты Harpoon

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Источник изображения: topwar.ru

Harpoon также ранее поставили Украине США и Дания

МАДРИД, 12 апреля. /ТАСС/. Испания является одной из западных стран, поставивших Украине противокорабельные ракеты Harpoon. Об этом сообщил в среду министр обороны Украины Алексей Резников на совместной пресс-конференции со своей испанской коллегой Маргаритой Роблес

Он заявил что Военно-морские силы Украины способны использовать противокорабельные ракеты "Нептун" украинского производства и американские ракеты Harpoon, стоящие на вооружении стран НАТО. "В том числе в этой "гарпунной коалиции" (в числе стран, поставивших Украине ракеты Harpoon - прим. ТАСС) принимают участие и испанские Harpoon", - заявил Резников.

Ранее сообщалось, что противокорабельные ракеты Harpoon Украине поставили США и Дания. 

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Страны
Дания
Испания
США
Украина
Продукция
Harpoon ПКР
Проекты
NATO
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1 комментарий
№1
13.04.2023 01:32
Значит корветы которые спустят для Украины в Турции уже будут вооружены ,к сожалению.
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