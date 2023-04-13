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Военное обозрение

Глава Минфина США просчитала финансовые потребности Украины на военные нужды

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Источник изображения: topwar.ru

По самым оптимистическим прогнозам Министерства финансов Соединенных Штатов, украинский вооруженный конфликт закончится к середине следующего года. И так как ведение боевых действий сопряжено с крупными расходами, глава Минфина США Дженет Йеллен просчитала финансовые потребности Украины на военные нужды.

Полученные результаты она озвучила в ходе своего выступления на пресс-конференции, которая состоялась в рамках саммита, организованного руководством Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

Согласно расчетам американского Минфина, потребность Украины в иностранном финансировании с учетом окончания военных действий к середине 2024 года составит 115 миллиардов долларов. Если же конфликт продлится дольше, до конца 2025 года, то потребности киевского режима во внешних вливаниях возрастут до 140 миллиардов.

Еще дороже, согласно озвученным Йеллен выводам, Киеву обойдется восстановление инфраструктуры, разрушенной во время боевых действий. Она утверждает, что на это Украине потребуется 411 миллиардов долларов. Глава Минфина США утверждает, что поступление этих средств Киеву будет осуществляться западными странами через дополнительно созданную платформу.

Ранее специалисты МВФ пришли к выводу, что эскалация конфликта на Украине может привести к масштабному кризису в Европе. Также пострадают бедные страны, в которых обострится продовольственная проблема.

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Страны
США
Украина
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