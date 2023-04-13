Войти
ТАСС

Россия в 2023 году направит на космическую деятельность более 251 млрд рублей

345
0
0
Ракета-носитель "Ангара-А5"
Ракета-носитель "Ангара-А5".
Источник изображения: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин отметил, что в 2022 году финансирование отрасли составило около 224 млрд рублей

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Объем бюджетного финансирования космической деятельности РФ в текущем году превысит 251 млрд рублей. Это отметил глава государства Владимир Путин на встрече в среду с главой Роскосмоса Юрием Борисовым.

Поздравив руководителя профильной госкорпорации с отмечаемым 12 апреля Днем космонавтики, глава государства предложил обсудить состояние отрасли и перспективы ее развития на ближайшие годы.

"В этом году у нас чуть больше, по-моему, даже запланировано бюджетных ассигнований на космическую деятельность: в прошлом году где-то 224 с небольшим млрд [рублей], а в этом - уже 251 млрд с лишним. Выручка растет", - сказал Путин.

Президент также отметил, что всех интересуют планы РФ "в этой исключительной отрасли", и попросил Борисова доложить о них. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Похожие новости
18.11.2022
Юрий Борисов: Россия обладает всеми мощностями для серийного изготовления спутников - Интервью ТАСС
28.07.2022
Как Россия будет покидать МКС
18.07.2022
Зачем сделаны кадровые перемены в правительстве
23.09.2019
Ошибки при импортозамещении: Путин рассказал про ОПК
03.09.2019
Министерство обороны России может самостоятельно достроить космодром Восточный
31.10.2018
"Не может быть на десять самолетов заказано десять ракет"
12.05.2017
Владимир Путин проведет в Сочи с 16 по 20 мая серию специальных совещаний по развитию вооруженных сил
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.04 10:15
  • 5
Нехватка двигателей ВК-2500 для производства вертолётов в России
  • 13.04 09:39
  • 48023
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.04 07:40
  • 4
От "Дикобраза" до "Арены". Как работает активная защита российских танков
  • 13.04 06:21
  • 1
В США рассказали о «еще одном препятствии» для российского «Адмирала Кузнецова»
  • 13.04 01:32
  • 1
Испания поставила Украине противокорабельные ракеты Harpoon
  • 12.04 19:29
  • 44
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 12.04 19:05
  • 2441
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.04 18:22
  • 1
"И тут начинается возня…" Военный эксперт сравнил ПТРК "Корнет" и Javelin
  • 12.04 18:13
  • 2
В России рассказали о пяти зонах ПВО Украины
  • 12.04 18:05
  • 1
Правительство представило президенту соглашение о создании объединенной системы ПВО России и Киргизии
  • 12.04 17:54
  • 4
Из документов Пентагона стало известно, сколько еще протянет украинская ПВО
  • 12.04 17:50
  • 1
В Болгарии ведут переговоры о передаче Украине МиГ-29 при условии получения вместо них новых самолетов
  • 12.04 17:45
  • 1
Северная Ирландия станет "поучительным примером" для переговоров по Украине
  • 12.04 17:37
  • 1
«Аэрофлот» впервые отправил самолет для ремонта в Иран
  • 12.04 17:10
  • 7
Президент Финляндии сделал заявление о вступлении страны в НАТО