Россия в 2023 году направит на космическую деятельность более 251 млрд рублей

Президент России Владимир Путин отметил, что в 2022 году финансирование отрасли составило около 224 млрд рублей

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Объем бюджетного финансирования космической деятельности РФ в текущем году превысит 251 млрд рублей. Это отметил глава государства Владимир Путин на встрече в среду с главой Роскосмоса Юрием Борисовым.

Поздравив руководителя профильной госкорпорации с отмечаемым 12 апреля Днем космонавтики, глава государства предложил обсудить состояние отрасли и перспективы ее развития на ближайшие годы.

"В этом году у нас чуть больше, по-моему, даже запланировано бюджетных ассигнований на космическую деятельность: в прошлом году где-то 224 с небольшим млрд [рублей], а в этом - уже 251 млрд с лишним. Выручка растет", - сказал Путин.

Президент также отметил, что всех интересуют планы РФ "в этой исключительной отрасли", и попросил Борисова доложить о них.