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ТАСС

Херш заявил о подготовке военных США "черновика" урегулирования конфликта на Украине

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Сеймур Херш
Сеймур Херш.
Источник изображения: AP Photo/ Paul Sakuma

Американский журналист утверждает, что это соглашение представят России после ее "поражения на поле боя"

НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /ТАСС/. Американский журналист, автор расследования о диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" Сеймур Херш утверждает, что американские военные готовят черновик урегулирования конфликта на Украине. Об этом он написал в среду на платформе Substack.

"Мне сказали два месяца назад, что Комитет начальников штабов поручил членам штаба - на военном жаргоне это называется приказал - подготовить черновик соглашения о конце войны, чтобы представить его русским после их поражения на поле боя на Украине", - написал он.

Херш не приводит каких-либо доказательств своих слов.

Американский публицист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении расследований, ссылаясь на источник, заявил 8 февраля в своей статье, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям журналиста, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности. 

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
Военные учения
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