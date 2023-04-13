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ТАСС

Захарова предупредила Лондон об ответственности за поставки снарядов с обедненным ураном

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Официальный представитель МИД РФ назвала заявления Великобритании о намерении поставить Украине такие вооружения серьезной угрозой

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Заявления Британии о намерении поставить Киеву снаряды с обедненным ураном являются серьезной угрозой, Лондон не уйдет от ответственности в случае таких поставок, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Заявления Британии о намерении, готовности поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном, это действительно серьезная угроза, в том числе для народа Украины. <...> На этот раз не сойдет с рук эта преступная деятельность", - сказала она на брифинге в среду.

В марте был опубликован письменный ответ замминистра обороны Великобритании баронессы Аннабель Голди на вопрос одного из членов Палаты лордов британского парламента, в котором говорится, что власти королевства поставят на Украину снаряды, содержащие обедненный уран и обладающие повышенной эффективностью при уничтожении бронетехники. Минобороны Великобритании при этом назвало обедненный уран стандартным компонентом бронебойных боеприпасов, который используется на протяжении десятилетий.

Комментируя решение британских властей, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена соответствующим образом реагировать на то, что "коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом". Посольство России в Великобритании предостерегло Лондон от передачи Киеву боеприпасов с обедненным ураном. Как подчеркивается в комментарии диппредставительства, этот шаг чреват эскалацией конфликта, а использование таких боеприпасов на Украине отразится на здоровье местного населения. 

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Великобритания
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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