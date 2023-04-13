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РИА Новости

Комиссия: США формируют базы о сопротивляемости людей к микроорганизмам

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Американский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США.
Источник изображения: © Фото : DoD / Lisa Ferdinando

Комиссия: США формируют базы данных о сопротивляемости людей к патогенным микроорганизмам

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. США формируют базы данных о сопротивляемости различных этнических групп населения к воздействию патогенных микроорганизмов и их реакции на медицинские препараты, сообщается в докладе парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.

"США формируют базы данных о сопротивляемости представителей различных этнических групп населения к воздействию патогенных микроорганизмов и их реакции на медицинские препараты", - указывается в докладе, текст которого опубликован в думской электронной базе данных.

Как отмечается в докладе, США формируют зависимость стран от своих фармацевтических компаний.

"США формируют зависимость стран пребывания от своих фармацевтических компаний. Они активно продвигают на рынки этих стран вакцины, которые разрабатываются компаниями, сотрудничающими с Пентагоном, несмотря на то, что зачастую такие вакцины показывают низкую эффективность (например, разрекламированные вакцины против геморрагических лихорадок Эбола и Марбург)", - добавляется в документе.

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Страны
США
Украина
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