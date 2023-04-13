Доклад: на Украине тестировали систему мониторинга инфекционных заболеваний

Доклад: США тестировали на Украине систему сбора информации об опасных инфекциях
МОСКВА, 12 апреля/ Радио Sputnik. США в рамках деятельности биолабораторий тестировали на Украине систему сбора информации обо всех опасных инфекциях. Такие данные приводятся в итоговом докладе российской парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине.
Отмечается, что информация, которая содержится в системе, позволяет Пентагону в одностороннем порядке в режиме реального времени проводить на территории страны мониторинг протекания инфекционных заболеваний, наблюдать за воздействием малоизученных патогенов на граждан, составлять карты распространения инфекций и иммунологического статуса населения.
Ранее радио Sputnik сообщило, что Россия обнаружила 240 опасных вирусов в биолабораториях на Украине.