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РИА Новости

Доклад: на Украине тестировали систему мониторинга инфекционных заболеваний

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Знак биологической опасности
Знак биологической опасности.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Богодвид

Доклад: США тестировали на Украине систему сбора информации об опасных инфекциях

МОСКВА, 12 апреля/ Радио Sputnik. США в рамках деятельности биолабораторий тестировали на Украине систему сбора информации обо всех опасных инфекциях. Такие данные приводятся в итоговом докладе российской парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине.

"На территории Украины апробировалась электронная интегрированная система мониторинга инфекционных заболеваний, охватывающая национальный, региональный и местный уровни биолабораторий и обеспечивающая сбор информации обо всех опасных инфекциях", – говорится в докладе.

Отмечается, что информация, которая содержится в системе, позволяет Пентагону в одностороннем порядке в режиме реального времени проводить на территории страны мониторинг протекания инфекционных заболеваний, наблюдать за воздействием малоизученных патогенов на граждан, составлять карты распространения инфекций и иммунологического статуса населения.

"Тем самым США создают для себя не только возможность моделировать распространение локальных и глобальных эпидемий в данном регионе, но и возможность ими управлять", – говорится в документе.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Россия обнаружила 240 опасных вирусов в биолабораториях на Украине.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
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