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ЦАМТО

Румыния продолжает процедуру закупки истребителей F-35 "Лайтнинг-2"

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 12 апреля. Высший совет национальной обороны Румынии CSAT (Consiliul Suprem de Aparare a Tarii) на своем заседании 11 апреля одобрил закупку малозаметных истребителей F-35 "Лайтнинг-2" для усиления противовоздушной обороны страны.

Совет не уточнил количество, сроки и стоимость закупки, заявив лишь, что наличие надежных, функционально совместимых, гибких и эффективных средств противовоздушной обороны в рамках обязательств перед НАТО и ЕС является ключом к достижению Румынией целей своей оборонной политики. Процесс модернизации ВВС будет продолжен за счет приобретения самолетов F-35.

Румыния, которая граничит с Украиной, в этом году увеличила свой оборонный бюджет до 2,5% от ВВП с целью повышения темпов модернизации устаревшей военной техники.

В прошлом году президент Румынии Клаус Йоханнис впервые заявил, что Румыния рассматривает возможность приобретения самолетов F-35 корпорации Lockheed Martin.

В марте 2023 года начальник главного управления вооружений генерал-майор Теодор Инчикаш сообщил, что планируемая закупка первоначально должна быть одобрена Высшим советом национальной обороны, а также парламентом Румынии. Командование ВВС Румынии рассчитывает приступить к применению первой эскадрильи самолетов после 2030 года. Тем не менее, для этого необходимо приступить к реализации подготовительных мероприятий уже в 2023 году.

В марте Министерство обороны также сообщило, что Румыния закупит в США танки "Абрамс" производства General Dynamics в рамках более широких планов оборонных закупок.

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Страны
Румыния
США
Украина
Продукция
F-35
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General Dynamics
Lockheed-Martin
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