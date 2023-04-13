Песков заявил об ответе России на деятельность биолабораторий США

Песков: Россия сделает все для привлечения внимания к деятельности биолабораторий США

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия будет делать все возможное, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к незаконной деятельности США по биолабораториям, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в среду Совфед единогласно утвердил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, документ до этого уже поддержала Госдума.

"Безусловно, этот документ доложен главе государства, конечно же. А как используем, мы должны делать все, что возможно, с тем, чтобы привлекать внимание мировой общественности к этой незаконной деятельности Соединённых штатов ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент ознакомиться с этим документом, будет ли он в дальнейшем использован и каким образом.