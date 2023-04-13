Войти
РИА Новости

Песков заявил об ответе России на деятельность биолабораторий США

295
0
0
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Песков: Россия сделает все для привлечения внимания к деятельности биолабораторий США

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия будет делать все возможное, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к незаконной деятельности США по биолабораториям, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в среду Совфед единогласно утвердил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, документ до этого уже поддержала Госдума.

"Безусловно, этот документ доложен главе государства, конечно же. А как используем, мы должны делать все, что возможно, с тем, чтобы привлекать внимание мировой общественности к этой незаконной деятельности Соединённых штатов ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент ознакомиться с этим документом, будет ли он в дальнейшем использован и каким образом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Похожие новости
14.02.2023
Столтенберг признал, что НАТО готовилась к конфликту на Украине с 2014 года
24.11.2022
"Я не хочу войны с Россией". Дуда поговорил с Вованом и Лексусом
24.11.2022
Силы ЕС на исходе. Он захотел прекратить невыгодный украинский конфликт
02.09.2022
«Кремль демонстрирует Западу, что спецоперация на Украине его не напрягает»
16.12.2021
Белый дом заявил о несвоевременности размещения российских ракет в Европе
23.01.2020
Новым трубопроводам нужны «Триумфы»
24.10.2018
Прибалтийский кошмар для техники НАТО: "...и не едут даже поезда"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.04 10:15
  • 5
Нехватка двигателей ВК-2500 для производства вертолётов в России
  • 13.04 09:39
  • 48023
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.04 07:40
  • 4
От "Дикобраза" до "Арены". Как работает активная защита российских танков
  • 13.04 06:21
  • 1
В США рассказали о «еще одном препятствии» для российского «Адмирала Кузнецова»
  • 13.04 01:32
  • 1
Испания поставила Украине противокорабельные ракеты Harpoon
  • 12.04 19:29
  • 44
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 12.04 19:05
  • 2441
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.04 18:22
  • 1
"И тут начинается возня…" Военный эксперт сравнил ПТРК "Корнет" и Javelin
  • 12.04 18:13
  • 2
В России рассказали о пяти зонах ПВО Украины
  • 12.04 18:05
  • 1
Правительство представило президенту соглашение о создании объединенной системы ПВО России и Киргизии
  • 12.04 17:54
  • 4
Из документов Пентагона стало известно, сколько еще протянет украинская ПВО
  • 12.04 17:50
  • 1
В Болгарии ведут переговоры о передаче Украине МиГ-29 при условии получения вместо них новых самолетов
  • 12.04 17:45
  • 1
Северная Ирландия станет "поучительным примером" для переговоров по Украине
  • 12.04 17:37
  • 1
«Аэрофлот» впервые отправил самолет для ремонта в Иран
  • 12.04 17:10
  • 7
Президент Финляндии сделал заявление о вступлении страны в НАТО