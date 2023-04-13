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ТАСС

МИД РФ заявил, что ЕС выделил на военное содействие Киеву около €13 млрд

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Евросоюз
Евросоюз.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Официальный представитель МИД РФ отметила, что деньги европейских налогоплательщиков будут поглощены американским военно-промышленным комплексом

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Евросоюз суммарно выделил на военную помощь киевскому режиму около €13 млрд. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду на брифинге.

"Деньги еэсовских налогоплательщиков вновь будут поглощены украинской черной дырой и американским военно-промышленным комплексом. Какая главная цель? Продлить боевые действия на Европейском континенте. Всего же Евросоюз выделил на военное содействие киевскому режиму около €13 млрд", - указала она. 

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