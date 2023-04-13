Евродепутат Дейли: ЕС отказался от России ради "друга", который его не пожалел

Вместо поиска мирного решения по Украине ЕС "выстрелил себе в ногу" в отношениях с Россией, заявила GT депутат Европарламента Клэр Дейли. Европа "наказывает" Москву за спецоперацию и расплачивается своими интересами за выгоды, получаемые "другом" — Америкой.

Вместо того, чтобы бороться за достижение мира и прекращение украинского вооруженного конфликта, Европа в вопросе отношений с Россией выстрелила себе в обе ноги, заявила в интервью Global Times депутат Европарламента Клэр Дейли (Clair Daly).

Этот конфликт длится уже больше года, и конца ему не видно. США и их союзники по НАТО продолжают поставлять на Украину различные виды тяжелых вооружений, тем самым затягивая военные действия.

Вооруженный конфликт стал причиной беспрецедентного энергетического кризиса в ЕС. Резко выросли цены на энергоресурсы, а европейцы столкнулись с различными трудностями и невзгодами. Борцы за мир возражают против такого курса и в последние месяцы устраивают демонстрации по всему континенту, требуя прекратить эскалацию конфликта на Украине.

"США воспользовались нашей армией для защиты своих финансовых инвестиций и интересов во всем мире, нанося огромный ущерб простым людям во всех странах", - заявил член Европарламента Майк Уоллес (Mike Wallace).

Дейли и Уоллес находились в Китае с неофициальным визитом. В последние дни в целом учащаются контакты и обмены между Поднебесной и европейскими странами.

Говоря об энергетическом кризисе, Уоллес отметил, что саботаж "Северных потоков" был терактом. "Это невероятное экологическое преступление, которое привело к самому большому выбросу метана за всю историю человечества", — сказал он.

По "Северным потокам" газ из России транспортировался в Европу. Эти трубопроводы могли обеспечить диверсификацию и безопасность поставок энергоресурсов на континент. Совершенная 26 сентября прошлого года диверсия шокировала весь мир, потому что она затрагивает интересы многих сторон, в том числе Москвы, Берлина и ЕС. Подрыв трубопроводов будет иметь последствия для геополитической ситуации.

Американский автор журналистских расследований Сеймур Херш (Seymour Hersh) в своей статье от 8 февраля под заголовком "Как Америка уничтожила „Северные потоки“" написал, что решение администрации Байдена о проведении диверсии стало результатом длившихся девять с лишним месяцев дебатов. В них участвовали ведомства национальной безопасности США, которые обсуждали, как наилучшим образом добиться поставленной цели.

Некоторые обозреватели отмечают, что подрыв трубопроводов в определенной степени равноценен экономической войне против европейских стран.

Правда об инциденте на "Северных потоках" вышла наружу. Хотя Европа стала его жертвой, она прекратила дальнейшее расследование саботажа, а политики региона не заинтересованы в том, чтобы раскрыть истину.

"Европейским лидерам расследование не нужно, потому что они боятся ответа. Если это сделали США, что вполне возможно, то это военная акция со стороны Америки, которая якобы является нашим единомышленником, партнером и другом", — сказала Дейли.

В прошлом году Европейский совет по международным отношениям провел опрос, который показал, что более 70% граждан ЕС отдают предпочтение миру, а не "наказанию" Москвы. Уоллес задается вопросом, почему Евросоюз отказывается слушать свое население и продолжает поддерживать опосредованную войну США против России.

"Мы осуждаем ЕС за его нежелание прилагать усилия для достижения мира, для начала диалога и осуществления дипломатии", — заявил Уоллес.

24 февраля Китай обнародовал документ под названием "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса". Он содержит 12 пунктов, указывающих путь к прекращению огня между Украиной и Россией.

"Мы приветствуем усилия Китая, выдвигающего идеи об установлении мира", — сказал Уоллес. Он считает, что это начало диалога и процесса завершения ужасного вооруженного конфликта.

Ему вторит Дейли, которая заявила: "Мы думаем, что китайский мирный план принесет реальную пользу. Международные отношения сегодня в очень сложных условиях. Единственный выход из такой ситуации — это мир и диалог. Сесть и разработать мирный план — это тяжелая работа, однако мы не должны опускать руки".

Дейли добавила, что гораздо важнее та роль, которую Китай играет сейчас на мировой сцене, налаживая международные отношения и приводя доводы в пользу мира на Украине. "Дело в том, что на нашей планете слишком долго господствовали США, действовавшие в своих собственных интересах, как поступают все государства. Но, к сожалению, эти интересы наносят ущерб народам всего мира, и все мы за это расплачиваемся", — подытожила она.

Авторы: Ван Цзысюань (Wang Zixuan), Ли Айсинь (Li Aixin)