Доклад: Вашингтон нацелен на разработку универсального генно-инженерного биооружия
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Цель США — разработать универсальное генно-инженерное оружие, говорится в докладе парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине.
Как считают авторы доклада, американские военные исходят из того, что обладание таким высокоэффективным биологическим оружием изменит характер современных вооруженных конфликтов.
Для этого Вашингтон активизирует свою медико-биологическую деятельность на постсоветском пространстве, модернизирует биолаборатории по американским стандартам, стремится взять под контроль национальные санитарно-эпидемиологические и ветеринарные службы.
Это позволяет решать весь спектр задач: от прицельного сбора возбудителей опасных заболеваний до подготовки территорий бывших советских республик к развертыванию крупных американских войсковых группировок.
Эпидемиологическую обстановку на Украине по многим инфекционным заболеваниям можно назвать катастрофической, а США получили право управлять ситуацией в своих интересах. К этому, говорится в докладе, привели разрушительные действия исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины гражданки США Ульяны Супрун после госпереворота 2014 года. Чиновница в том числе лоббировала интересы американских фармкомпаний.
Авторы отмечают, что расследование показало системный характер военно-биологической деятельности США на Украине, ее можно сопоставить с аналогичной работой Пентагона в других странах.
В парламентской комиссии работали по 14 депутатов и сенаторов, итоговый доклад направят президенту, в правительство, Генпрокуратуру и СК, а также уполномоченному по правам человека.