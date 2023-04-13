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РИА Новости

США нацелены на разработку универсального биооружия, показало расследование

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Сотрудник лаборатории работает с образцами коронавируса в Медицинском НИИ инфекционных заболеваний армии США на базе Форт-Детрик
Сотрудник лаборатории работает с образцами коронавируса в Медицинском НИИ инфекционных заболеваний армии США на базе Форт-Детрик.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Harnik, File

Доклад: Вашингтон нацелен на разработку универсального генно-инженерного биооружия

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Цель США — разработать универсальное генно-инженерное оружие, говорится в докладе парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине.

"США нацелены на разработку универсального генно-инженерного биологического оружия, способного поражать не только людей, но и животных, а также сельскохозяйственные культуры. Его применение предполагает в том числе нанесение противнику масштабного и непоправимого экономического ущерба", — говорится в документе.

Как считают авторы доклада, американские военные исходят из того, что обладание таким высокоэффективным биологическим оружием изменит характер современных вооруженных конфликтов.

Для этого Вашингтон активизирует свою медико-биологическую деятельность на постсоветском пространстве, модернизирует биолаборатории по американским стандартам, стремится взять под контроль национальные санитарно-эпидемиологические и ветеринарные службы.

"В работе всех подконтрольных США референсных лабораторий принимают участие специалисты Пентагона. Их деятельность носит закрытый характер. Национальные профильные органы власти стран расположения таких лабораторий допускаются лишь к исследованиям второстепенного характера", — подчеркивают авторы документа.

Это позволяет решать весь спектр задач: от прицельного сбора возбудителей опасных заболеваний до подготовки территорий бывших советских республик к развертыванию крупных американских войсковых группировок.

Эпидемиологическую обстановку на Украине по многим инфекционным заболеваниям можно назвать катастрофической, а США получили право управлять ситуацией в своих интересах. К этому, говорится в докладе, привели разрушительные действия исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины гражданки США Ульяны Супрун после госпереворота 2014 года. Чиновница в том числе лоббировала интересы американских фармкомпаний.

Авторы отмечают, что расследование показало системный характер военно-биологической деятельности США на Украине, ее можно сопоставить с аналогичной работой Пентагона в других странах.

"Не вызывает сомнений, что она направлена прежде всего на втягивание страны в орбиту американского военного доминирования, установление внешнего управления эпидемиологическими рисками. Украинское государство фактически превратилось в крупный полигон для американских военных биологических испытаний", — указали составители документа.

В парламентской комиссии работали по 14 депутатов и сенаторов, итоговый доклад направят президенту, в правительство, Генпрокуратуру и СК, а также уполномоченному по правам человека.

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США
Украина
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