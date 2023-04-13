Песков заявил, что закон об электронных повестках призван исправить бардак в военкоматах

Представитель Кремля напомнил о ситуации в военкоматах на момент начала СВО

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Закон об электронных повестках призван сделать учет эффективным и удобным для граждан, исправить бардак в военкоматах, подчеркнул в среду в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Когда началась специальная военная операция, мы с вами увидели, что местами у нас в военкоматах много бардака. Вот как раз этот законопроект призван этот бардак - а) исправить, б) сделать [процесс] современным, эффективным и удобным для граждан", - сказал представитель Кремля.

Он объяснил скорость принятия данного законопроекта Госдумой его важностью. "Все подобные документы сейчас чрезвычайно важны. Разумеется, Дума их воспринимает как первоочередные и срочные документы. Опять же, рекомендую вам обращаться в Думу за этими разъяснениями", - заметил Песков.

По его словам, систему воинского учета в РФ нужно упорядочить, и закон об электронных повестках призван помочь в этом. "Речь идет о том, что мы должны упорядочить систему учета и призыва тех, кто должен служить в армии. В армии у нас должны служить призывники по Конституции, это конституционная обязанность граждан", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Он отметил, что над документом работали эксперты, было много разъяснений. "Как это принималось - в соответствии с процедурой, предусмотренной в Госдуме. Если есть какие-то вопросы по нюансам, связанным с процедурой, то лучше их переадресовать в Госдуму", - подытожил Песков.

Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтениях поправки о создании единого реестра военнообязанных и возможности дублировать обычные повестки электронными. Закон призван исправить недостатки в системе воинского учета, выявленные в прошлом году.

Как отмечал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, новая система сводит к минимуму возможность ошибок при призыве и необходимость личного общения граждан с военкоматом - многие операции можно будет проводить удаленно. Песков ранее в беседе с журналистами подчеркивал, что речь идет об усовершенствовании и модернизации воинского учета, а никакой "второй волны" мобилизации в стране нет. Новые нормы коснутся всех военнообязанных.