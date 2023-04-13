Песков: создание реестра военнообязанных исправит бардак в военкоматах

Песков: новый закон о реестре военнообязанных должен разобраться с бардаком в военкоматах
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В военкоматах местами много бардака, новый законопроект о едином реестре военнообязанных должен упорядочить систему учета и призыва, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он добавил, что по данному законопроекту было много разъяснений.
"Как это принималось - в соответствии с процедурой, предусмотренной в Госдуме. Если есть какие-то вопросы по нюансам, связанные с процедурой, то лучше их адресовать также в Государственную Думу", - заключил пресс-секретарь главы государства.
Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Согласно законопроекту, сохранится старый способ вручения повесток в бумажном виде под роспись лично. Добавятся два новых способа - портал "Госуслуги" и многофункциональные центры. Инициатива о едином реестре военнообязанных связана не с мобилизацией, а с воинским учетом, систему надо модернизировать, если у людей возникают вопросы, связанные с реестром, то обязанность властей - их прояснить, идет экспертная работа, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Указ о создании в России информационного ресурса для повышения эффективности ведения воинского учета подписал в конце ноября президент страны Владимир Путин.