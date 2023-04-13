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РИА Новости

Песков: создание реестра военнообязанных исправит бардак в военкоматах

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Шевроны вооруженных сил Российской Федерации
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации.
Источник изображения: © РИА Новости / Николай Журавлев

Песков: новый закон о реестре военнообязанных должен разобраться с бардаком в военкоматах

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В военкоматах местами много бардака, новый законопроект о едином реестре военнообязанных должен упорядочить систему учета и призыва, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается в целом этого законопроекта, то здесь нужно, наверное, нам отдавать себе отчёт в том, что речь идёт о том, что мы должны упорядочить систему учёта и призыва тех, кто должен служить в армии. В армии у нас должны служить призывники по Конституции. Это конституционная обязанность граждан. Когда началась специальная военная операция, мы с вами увидели, что местами у нас в военкоматах много бардака. Вот как раз этот законопроект призван этот бардак: а) исправить; б) сделать современным, перспективным и удобным для граждан", - сказал Песков.

Он добавил, что по данному законопроекту было много разъяснений.

"Как это принималось - в соответствии с процедурой, предусмотренной в Госдуме. Если есть какие-то вопросы по нюансам, связанные с процедурой, то лучше их адресовать также в Государственную Думу", - заключил пресс-секретарь главы государства.

Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Согласно законопроекту, сохранится старый способ вручения повесток в бумажном виде под роспись лично. Добавятся два новых способа - портал "Госуслуги" и многофункциональные центры. Инициатива о едином реестре военнообязанных связана не с мобилизацией, а с воинским учетом, систему надо модернизировать, если у людей возникают вопросы, связанные с реестром, то обязанность властей - их прояснить, идет экспертная работа, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Указ о создании в России информационного ресурса для повышения эффективности ведения воинского учета подписал в конце ноября президент страны Владимир Путин.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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