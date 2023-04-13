Войти
ЦАМТО

Мантуров: российский ОПК задействовал все возможные ресурсы для выполнения гособоронзаказа

489
0
0
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

ЦАМТО, 12 апреля. Российские оборонные предприятия задействовали "все возможные ресурсы" на выполнение кратно выросшего гособоронзаказа.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 12 апреля на правительственном часе вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Говоря о вкладе наших отраслей в обеспечение национальной безопасности, не могу не сказать про оборонно-промышленный комплекс. По понятным причинам не стану приводить цифры, но отмечу, что гособоронзаказ вырос кратно. Чтобы произвести дополнительные объемы вооружений и военной техники, предприятия задействовали все возможные ресурсы", – сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что российская "оборонка", а также привлеченные к выполнению ГОЗ гражданские предприятия оперативно расшили мощности и сформировали запасы по сырью, материалам и комплектующим.

По словам Д.Мантурова, выпуск приоритетных образцов вооружений в России увеличен в разы.

"Усилиями промышленности, Минобороны, коллегии ВПК и благодаря постоянной поддержке президента мы смогли в кратчайшие сроки в разы увеличить выпуск приоритетной продукции. Причем это сделано одновременно с масштабной работой по совершенствованию образцов, исходя из опыта их применения в СВО", – сказал Д.Мантуров.

Вице-премьер подчеркнул, что выездные бригады предприятий ОПК и генконструктора наладили постоянный контакт с военными подразделениями: "это позволяет быстро улучшать характеристики вооружений и вносить изменения в перспективные разработки".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
27.03.2017
Денис Мантуров — о новых стандартах и принципах управления предприятием
16.02.2016
Путин в Челнах: непробиваемый «Тайфун», «по-хорошему агрессивный КАМАЗ» и тараканы-киборги
28.09.2015
RAE-2015 определил флагманское направление российской оборонки
18.06.2015
Высота и точность
03.07.2014
Систему «свой-чужой» распространят на солдат
03.07.2014
К 2017 году российские военные должны получить индивидуальные датчики «свой-чужой» – «Известия»
22.08.2013
Композиторы судостроения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.04 10:15
  • 5
Нехватка двигателей ВК-2500 для производства вертолётов в России
  • 13.04 09:39
  • 48023
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.04 07:40
  • 4
От "Дикобраза" до "Арены". Как работает активная защита российских танков
  • 13.04 06:21
  • 1
В США рассказали о «еще одном препятствии» для российского «Адмирала Кузнецова»
  • 13.04 01:32
  • 1
Испания поставила Украине противокорабельные ракеты Harpoon
  • 12.04 19:29
  • 44
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 12.04 19:05
  • 2441
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.04 18:22
  • 1
"И тут начинается возня…" Военный эксперт сравнил ПТРК "Корнет" и Javelin
  • 12.04 18:13
  • 2
В России рассказали о пяти зонах ПВО Украины
  • 12.04 18:05
  • 1
Правительство представило президенту соглашение о создании объединенной системы ПВО России и Киргизии
  • 12.04 17:54
  • 4
Из документов Пентагона стало известно, сколько еще протянет украинская ПВО
  • 12.04 17:50
  • 1
В Болгарии ведут переговоры о передаче Украине МиГ-29 при условии получения вместо них новых самолетов
  • 12.04 17:45
  • 1
Северная Ирландия станет "поучительным примером" для переговоров по Украине
  • 12.04 17:37
  • 1
«Аэрофлот» впервые отправил самолет для ремонта в Иран
  • 12.04 17:10
  • 7
Президент Финляндии сделал заявление о вступлении страны в НАТО