Мантуров: российский ОПК задействовал все возможные ресурсы для выполнения гособоронзаказа

ЦАМТО, 12 апреля. Российские оборонные предприятия задействовали "все возможные ресурсы" на выполнение кратно выросшего гособоронзаказа.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 12 апреля на правительственном часе вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Говоря о вкладе наших отраслей в обеспечение национальной безопасности, не могу не сказать про оборонно-промышленный комплекс. По понятным причинам не стану приводить цифры, но отмечу, что гособоронзаказ вырос кратно. Чтобы произвести дополнительные объемы вооружений и военной техники, предприятия задействовали все возможные ресурсы", – сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что российская "оборонка", а также привлеченные к выполнению ГОЗ гражданские предприятия оперативно расшили мощности и сформировали запасы по сырью, материалам и комплектующим.

По словам Д.Мантурова, выпуск приоритетных образцов вооружений в России увеличен в разы.

"Усилиями промышленности, Минобороны, коллегии ВПК и благодаря постоянной поддержке президента мы смогли в кратчайшие сроки в разы увеличить выпуск приоритетной продукции. Причем это сделано одновременно с масштабной работой по совершенствованию образцов, исходя из опыта их применения в СВО", – сказал Д.Мантуров.

Вице-премьер подчеркнул, что выездные бригады предприятий ОПК и генконструктора наладили постоянный контакт с военными подразделениями: "это позволяет быстро улучшать характеристики вооружений и вносить изменения в перспективные разработки".