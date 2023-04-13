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ТАСС

В ОмГТУ разработали систему наддува топливных баков для многоразовых ракет-носителей

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ОмГТУ
Омский Государственный Технический Университет.
Источник изображения: ed.kyrg.info

По словам профессора кафедры авиа- и ракетостроения Валерия Трушлякова, разработка обеспечивает лучшие условия для повторного запуска двигателей и повышает полезную нагрузку

ОМСК, 12 апреля. /ТАСС/. Ученые Омского государственного технического университета (ОмГТУ) разработали по заказу Роскосмоса уникальную систему наддува топливных баков ступеней ракет-носителей, рассказал ТАСС профессор кафедры авиа- и ракетостроения университета Валерий Трушляков. Ее использование повысит полезную нагрузку ракеты и поможет решить проблему повторного запуска двигателей в космических аппаратах многоразового использования.

"Проект разработан по ТЗ (техзаданию - прим. ТАСС) Роскосмоса. По сравнению с существующими системами наша разработка обеспечивает лучшие условия для повторного запуска двигателей, что очень актуально для ступеней многоразового использования, и повышает полезную нагрузку ракет-носителей", рассказал Трушляков.

Он уточнил, что существующие системы поддержания давления в баках топлива по мере его расходования включают длинные магистрали, по которым гелий подается сначала к ракетному двигателю для нагрева, а затем в сами баки. Общая протяженность таких трубопроводов составляет 40-50 метров, общий вес порядка 85 кг. Использование же в качестве теплообменника ракетного двигателя затрудняет использование такой системы в многоразовых ступенях.

Омская же разработка использует для подогрева гелия перокосид водорода, который нагревается при разложении. Отдельный источник нагрева исключает длинные магистрали и позволяет контролировать включение-выключение установки в ступенях многоразового использования. В перспективе такая система может использоваться на первой российской многоразовой ракете "Амур", а также ракетах-носителях "Ангара", "Иркут" и "Иртыш".

Роскосмос и РКЦ "Прогресс" в октябре 2020 года подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане "Амур". Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области. 10 марта 2022 года госкорпорация объявила о продолжении разработки многоразовой метановой ракеты-носителя "Амур-СПГ", техническое проектирование планируется до 2024 года.

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Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
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