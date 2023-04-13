Глава Минобороны Сербии назвал ложью сообщения о поставках оружия Украине

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По словам главы Минобороны Сербии Милоша Вечевича, опубликованная в ряде СМИ информация, полученная из недавнего "слива" секретных документов Пентагона, является ложью. Он добавил, что сербские власти неоднократно опровергали подобные заявления, публикуемые западной прессой с целью вынудить Сербию начать оказывать поддержку киевскому режиму.

При этом даже само информационное агентство Reuters не предоставило каких-либо подтверждений подлинности опубликованных документов, указывающих на якобы поставки Белградом вооружений Киеву. С большой долей вероятности подобные публикации являются частью контролируемой Западом волны дезинформации, направленной на попытки ухудшения отношений России с ее союзниками в преддверии вероятного широкомасштабного контрнаступления украинской армии. В настоящее время Сербия является одной из немногих стран Европы, придерживающейся нейтралитета в вопросе украинского кризиса.

Ранее в ряде западных изданий была опубликована информация, якобы свидетельствующая об отправках властями Сербии вооружений, в том числе авиации, украинской армии. Из "секретных документов" также следует, что Сербия также готова предоставлять Украине вооружения в будущем.

Между тем, президент Сербии Вучич неоднократно заявлял о нейтральной позиции в этом конфликте.

Кроме того, власти Сербии отказались поддержать введенные США и Евросоюзом антироссийские санкции.