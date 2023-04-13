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РИА Новости

Россия обнаружила 240 опасных вирусов в украинских биолабораториях

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Знак биологической опасности на входной двери в лабораторию
Знак биологической опасности на входной двери в лабораторию.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Минобороны РФ исследует патогены холеры и сибирской язвы из биолабораторий на Украине

МОСКВА, 12 апреля/ Радио Sputnik. Минобороны РФ обнаружило в четырех биолабораториях на Украине 240 патогенов опасных болезней, в том числе холеры и сибирской язвы, ведется их исследование, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"Мы реально работали в четырех лабораториях. В тех лабораториях, которые мы обнаружили, были обнаружены порядка 240 болезнетворных субстанций различного плана, мы их исследуем и продолжаем исследовать. Большая часть из них касается сибиреязвенной болезни, холеры", – цитирует его РИА Новости.

Генерал-лейтенант отметил, что у России есть вакцины и лекарственные препараты против таких заболеваний.

Накануне Госдума на пленарном заседании утвердила итоговый доклад парламентской комиссии по биолабораториям США на Украине.

Кириллов ранее сообщил, что США под прикрытием обеспечения глобальной безопасности создавали компоненты биологического оружия у российских границ.

Ранее радио Sputnik сообщило, что спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил пригласить посла США в нижнюю палату парламента для явки заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

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