Россия обнаружила 240 опасных вирусов в украинских биолабораториях

Минобороны РФ исследует патогены холеры и сибирской язвы из биолабораторий на Украине
МОСКВА, 12 апреля/ Радио Sputnik. Минобороны РФ обнаружило в четырех биолабораториях на Украине 240 патогенов опасных болезней, в том числе холеры и сибирской язвы, ведется их исследование, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
Генерал-лейтенант отметил, что у России есть вакцины и лекарственные препараты против таких заболеваний.
Накануне Госдума на пленарном заседании утвердила итоговый доклад парламентской комиссии по биолабораториям США на Украине.
Кириллов ранее сообщил, что США под прикрытием обеспечения глобальной безопасности создавали компоненты биологического оружия у российских границ.
Ранее радио Sputnik сообщило, что спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил пригласить посла США в нижнюю палату парламента для явки заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.