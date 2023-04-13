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Интерфакс-АВН

Россия направила США уведомление о пуске МБР - Рябков

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия уведомила США об испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты, который состоялся накануне, сообщил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Да, все уведомления о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок направляются в прежнем режиме", - сказал он, отвечая на вопрос, уведомила ли Россия США об этом испытательном пуске в соответствии с договором 1988 года.

Ранее в среду министерство обороны РФ заявило об испытательном пуске с полигона в Астраханской области межконтинентальной баллистической ракеты, учебная боевая часть поразила условную цель на полигоне в Казахстане.

Ранее Рябков заявлял, что все формы уведомлений в рамках ДСНВ, включая предупреждения об испытательных пусках, приостановлены. Однако российско-американское соглашение об уведомлениях о пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) 1988 года остаётся в силе.

21 февраля 2023 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, но не выходит из него. В тот же день соответствующий документ был внесен Путиным в Госдуму.

22 февраля Госдума единогласно приняла закон, приостанавливающий участие РФ в ДСНВ.

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Страны
Казахстан
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
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