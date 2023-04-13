Зеленский предлагал бить дронами по российским силам, сообщили СМИ

NBC: Зеленский предлагал бить по российским силам в Ростовской области с помощью БПЛА

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Утечка секретных документов Пентагона показывает, что Владимир Зеленский в конце февраля предлагал нанести удары по местам дислокации сил РФ в Ростовской области с помощью беспилотников, передает телеканал NBC.

Как указывает телеканал со ссылкой на один из просочившихся в сеть документов, 28 февраля Зеленский "предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области" с помощью беспилотников.

Согласно документу, Зеленский также жаловался, что у Украины нет ракет большой дальности.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.