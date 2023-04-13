МИД КНР предложил провести международное расследование программ разработки биооружия США

В Пекине призвали Вашингтон "перестать создавать препятствия для международного сообщества, предпринимающего усилия для укрепления системы по обеспечению биологической безопасности, а также соответствующей правовой системы"

ПЕКИН, 12 апреля. /ТАСС/. Китайские власти предлагают организовать международное расследование американских проектов по разработке биологического оружия. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Мы настаиваем, чтобы американская сторона на деле выполняла свои обязанности и обеспечила полную прозрачность всех военных биологических мероприятий на территории Соединенных Штатов и за их пределами", - сообщил он на брифинге, комментируя доклад Минобороны РФ о создании компонентов биологического оружия США в непосредственной близости от российской границы. - Вашингтону следует согласиться с проведением расследования и перестать создавать препятствия для международного сообщества, предпринимающего усилия для укрепления системы по обеспечению биологической безопасности, а также соответствующей правовой системы".

Как уточнил Ван Вэньбинь, США активнее, чем кто бы то ни было, занимаются реализацией военных биологических проектов и одновременно отказываются от каких-либо международных проверок. "Мировое сообщество выражает по этому поводу серьезную обеспокоенность. Нас разочаровывает, что американская сторона ограничивается голословными заявлениями и до сих пор как следует не прояснила ситуацию", - добавил он.

Как заявил во вторник на пленарном заседании Госдумы РФ начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, Соединенные Штаты создают компоненты биологического оружия в непосредственной близости от границ России, что подтверждает анализ мест, где располагались американские биологические объекты в Луганской, Донецкой народных республиках и Херсонской области.