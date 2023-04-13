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ЦАМТО

Заключен первый экспортный контракт на поставку ЗРК "Акаш"

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ЗРК Akash
ЗРК Akash.
Источник изображения: https://theprint.in

ЦАМТО, 12 апреля. Заключен первый экспортный контракт на поставку зенитного ракетного комплекса малой дальности "Акаш", сообщает Firstpost.com со ссылкой на Минобороны Индии.

Военное ведомство пока не назвало страну, которая получит новый индийский комплекс противовоздушной обороны, однако есть предположение, что заказчиком могут быть либо Судан, либо Армения.

О заключении контракта стало известно во время проведения совместной конференции командующих индийской и африканских армий в Пуне в поддержку инициативы правительства Индии "Атманирбхар Бхарат", на которой Индия предложила широкий спектр вооружения индийского производства африканским странам. Всего на мероприятии присутствовали представители от 10 стран Африки.

В ходе совместной пресс-конференции было объявлено, что Индия предложила африканским странам весь спектр вооружений индийского производства. К ним относятся система ПВО "Акаш", многоствольная ракетная установка "Пинака" и основной боевой танк "Арджун".

Кроме того, на конференции было подчеркнуто, что индийское правительство также предлагает увеличить размер кредитных линий африканским странам для закупки оружия индийского производства, а также предоставляет отсрочку платежей и более низкие процентные ставки от индийских банков.

"Атманирбхар Бхарат" ("Самодостаточная Индия") – это политическая платформа премьер-министра Индии Нарендры Моди, предусматривающая усиление позиций Индии в мировой экономике как конкурентоспособной, устойчивой и самодостаточной страны.

Разработка ЗРК "Акаш" в рамках "Комплексной программы производства управляемых ракет" началась в конце 1980-х гг. Ракета создана Лабораторией оборонных исследований и разработок (DRDL) совместно с 13-ю другими лабораториями DRDO и производится компаниями Bharat Dynamics Limited и Bharat Electronics Limited (BEL). Национальные комплексы должны постепенно заменить российские ЗРК "Куб", 9K33 "Ока-АК", С-125М "Печора" и ПЗРК 9K38 "Игла".

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Кредитование
Страны
Армения
Индия
Судан
Продукция
Arjun Mk II
С-125
Компании
DRDO
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