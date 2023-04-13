Военные делегации стран СНГ обсудили вопросы совершенствования объединенной системы ПВО

Особое внимание участники заседания координационного комитета уделили перспективному планированию совершенствования системы многостороннего и двустороннего военного и военно-технического сотрудничества

САМАРКАНД, 12 апреля. /ТАСС/. Военные делегации стран Содружества Независимых Государств (СНГ) обсудили в Самарканде на заседании координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны (ПВО) при Совете министров обороны стран СНГ вопросы совершенствования объединенной системы ПВО.

"В соответствии с повесткой заседания рассмотрено 14 вопросов, касающихся совершенствования объединенной системы противовоздушной обороны, а также укрепления двустороннего и многостороннего военного сотрудничества государств - участников СНГ в области ПВО", - сообщил журналистам в среду заместитель председателя координационного комитета, заместитель главкома ВКС РФ по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов.

Кроме того, по его словам, в ходе заседания были подведены итоги деятельности координационного комитета и его рабочих органов за 2022 год и определены задачи на первую половину 2023 года. Участники заседания одобрили предложения по проведению в 2023 году совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки войск (сил), выделенных в состав объединенной системы ПВО стран СНГ.

Также были рассмотрены финансовые вопросы развития объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ. Особое внимание в ходе заседания было уделено перспективному планированию совершенствования системы многостороннего и двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

В работе координационного комитета приняли участие делегации министерств обороны Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители Исполнительного комитета СНГ, Секретариата Совета министров обороны государств - участников СНГ, Федеральной службы военно-технического сотрудничества России, оборонно-промышленного комплекса России и Узбекистана, базовых организации стран СНГ в области исследования проблем ПВО и подготовки военных кадров.

В рамках работы координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ в Самарканде военные делегации возложили венки к монументу "Скорбящая мать" и почтили минутой молчания память участников и жертв Великой Отечественной войны.