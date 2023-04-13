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ЦАМТО

Зеленский утвердил рекордное увеличение расходов на оборону

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: AP Photo/ Efrem Lukatsky

ЦАМТО, 12 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом документ по увеличению оборонных расходов бюджета до 14,5 млрд. долл.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.

Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко сообщал, что парламент страны поддержал увеличение оборонных расходов бюджета до 537,2 млрд. гривен (14,5 млрд. долл.).

"Рекордное увеличение бюджета 2023 (года) подписано президентом. Послезавтра законопроект №9105 вступит в силу", – говорится в сообщении Железняка.

Как сообщает агентство, 372,4 млрд. гривен (около 10 млрд. долл.) из этих средств предусмотрено для Минобороны, 98,3 млрд. гривен (2,6 млрд. долл.) – для системы МВД, 4,6 млрд. гривен (124,5 млн. долл.) – для главного управления разведки, 9,3 млрд. гривен (251,6 млн. долл.) – для службы безопасности, 31,6 млрд. гривен (855 млн. долл.) – для администрации госспецсвязи.

Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 трлн. 296 млн. гривен (35,1 млрд. долл.). Премьер Денис Шмыгаль отмечал, что проект госбюджета на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 трлн. гривен (около 34,7 млрд. долл.), расходы – 2,57 трлн. гривен (69,5 млрд. долл.), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 млрд. долл., которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.

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Украина
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